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İngiliz devleri, Osimhen transferinde geri adım attı

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Chelsea ve Manchester United'ın ilgisi gündemdeki yerini korurken, yıldız ismin yüksek maaş beklentisinin transfer sürecini etkilediği öne sürüldü. İngiliz devlerinin transferde geri adım attığı ve Victor Osimhen için şu ana kadar Galatasaray'a ulaşan resmi bir teklifin bulunmadığı belirtildi.

  • Chelsea ve Manchester United, Victor Osimhen'in yüksek maaş talebi nedeniyle transferden geri adım attı.
  • Galatasaray'a Osimhen için henüz resmi bir transfer teklifi ulaşmadı.

Galatasaray’ın sezon başında bonservisiyle kadrosuna katarak dünya çapında büyük ses getirdiği Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen’in transfer geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. 

İNGİLİZLERDEN GERİ ADIM 

Avrupa devlerinin radarında olan golcü oyuncu için İngiltere’den beklenen hamleler henüz resmiyete dökülmedi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Manchester United, uzun süredir 25 yaşındaki yıldız forveti kadrosuna katmak için nabız yokluyordu. Ancak İngiliz basınında yer alan iddialara göre; Victor Osimhen’in talep ettiği yüksek yıllık maaş beklentisi, her iki kulübün de transfer stratejisini olumsuz etkiledi. Finansal sürdürülebilirlik kurallarını esnetmek istemeyen Premier Lig devlerinin, bu maliyet karşısında transferde geri adım attığı öne sürüldü.

ULAŞAN RESMİ TEKLİF YOK

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen ve sahada gösterdiği performansla büyüleyen Osimhen için şu ana kadar Galatasaray kulübüne ulaşmış resmi bir transfer teklifinin bulunmadığı öğrenildi.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Almazlar. Maçlarını izleyenler süreklilik isterler. O kadar para verip her pozisyonu kırmızı olan admaı almazlar. Olayı abartmayalım. Galatasaray da devam eder emekli olur.

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