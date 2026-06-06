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Anlaşma tamam! Samet Akaydin, Trabzonspor yolcusu

Anlaşma tamam! Samet Akaydin, Trabzonspor yolcusu
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Geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor forması altında tamamlayan Samet Akaydin'in yeni takımı belli oldu. Milli oyuncu, Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig devi Trabzonspor, transfer sezonu resmi olarak başlamadan yaptığı hamleler ile dikkat çekerken iki transferi daha bitirdi.

SAMET AKAYDİN, TRABZONSPOR'LA ANLAŞTI

HT Spor'un haberine göre; Çaykur Rizespor'a veda eden Samet Akaydin, Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. Deneyimli stoper oyuncusunun bordo-mavili yönetimle el sıkıştığı belirtildi. Samet Akaydin'ın Dünya Kupası'nın ardından resmi imzayı atacağı vurgulandı. 

MELİH KABASAKAL DA GELİYOR

Bordo-mavililerin öte yandan Gaziantep FK forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Melih Kabasakal ile de prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.

YAPILAN TRANSFERLER

Karadeniz devi şu ana kadar Ernest Muci, Ruslan Malinovskyi, Thierry Karadeniz, Sidny Lopes Cabral ve Noah Saviolo transferlerini tamamladı.

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıskwwnc6j7n:

Daha da milli takıma çağrılmaz.

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