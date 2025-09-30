Türkiye, Katar ve Mısır'dan Hamas'a 'Trump'ın planını kabul et' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeden ümitlendiren sonuç çıktı. Netanyahu, Trump'ın 20 maddelik Gazze planını kabul etti.

AXIOS: TÜRKİYE, KATAR VE MISIR, HAMAS'A ÇAĞRI YAPTI

İsrail'in ardından gözler Hamas'a çevrildi. Hamas'tan henüz net yanıt gelmezken, ABD basınından Axios dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Axios, arabulucu ülkelerden Türkiye, Katar ve Mısır'ın, Hamas'a İsrail'in onayladığı Gazze planını kabul etmesi için çağrı yaptığını yazdı.

MİT BAŞKANI KALIN KATAR'DA

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Türkiye'nin bugün Gazze için yapılacak arabuluculuk toplantısına katılacağını açıkladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın görüşme için Katar'a gitti.

20 MADDELİK GAZZE PLANI

ABD Başkanı Trump'ın sunduğu, Netanyahu'nun ise onay verdiği 20 maddelik Gazze planının detaylarını Beyaz Saray duyurdu.İşte o maddeler;