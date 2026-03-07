Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı.,

FAHRETİN ALTUN, VATİKAN BÜYÜKELÇİSİ OLDU

Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu'nda (TİHEK) Temmuz 2025'ten bu yana başkan olan Fahrettin Altun'a yeni görev verildi. Altun, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Vatikan Büyükelçisi oldu.

Fahrettin Altun

ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atanmış bulunuyorum.

Şahsıma tevdi edilen bu onurlu görevi, devletimizin köklü diplomasi geleneğine yakışır bir anlayışla; ülkemizin itibarını, değerlerini ve haklı tezlerini en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla azim ve kararlılıkla ifa etmek için çalışacağım.

Bu görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'a takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum."

3 BÜYÜKELÇİ ATAMASI DAHA

Atamalar bununla sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Mustafa Kibaroğlu BM Viyana Ofisi'nde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Mustafa Türker Arı Gürcistan Büyükelçisi, Barış Ceyhun Erciyes ise Arnavutluk Büyükelçisi oldu.

FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?

İletişim bilimleri profesörü olan Fahrettin Altun, doktora eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamladı. Bir dönem ABD'de akademik çalışmalarda bulunan Altun; İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesinde öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı ve dekanlık vazifelerini yürüttü. Bunun yanı sıra SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Sabah, Akşam, Daily Sabah, Kriter, Anlayış, Yöneliş ve Küre gibi birçok basılı mecra ve yayınevinde köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği yaptı. Başta TRT 1, TRT 2 ve TRT Haber olmak üzere ulusal televizyon kanalları için haber ve tartışma programları hazırladı ve de çok sayıda programa konuk oldu.





Türk modernleşmesi, siyasal iletişim ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmaları bulunan Altun, Modernleşme Kuramı (2002) ve Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (2021) başlıklı kitapları kaleme aldı. Bunların yanında Press Freedom in Turkey (2016), The Triumph of Turkish Democracy (2016), 15 Temmuz'da Medya (2017), Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi (2018), Toplumlar Arası İletişimde Yeni Dönem: Enformasyon Savaşından Dezenformasyon Savaşına (2023) gibi kitaplara bölüm yazarı ve editör olarak katkı sağladı.

25 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görev yapan Fahrettin Altun, 10 Temmuz 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı olarak atandı. Altun, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Viyana Büyükelçisi oldu.