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Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

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İsrail'in tampon bölgeye girmesi ve ardından Suriye'deki işgal ilerleyişini devam ettirerek başkent Şam'a yaklaşmasına Türkiye'den ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı "İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir, ayrıştırma bölgesine girilmesini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye'de 27 Kasım Çarşamba günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar birçok kenti çatışmaya bile girmeden ele geçirip 61 yıllık Baas rejimine son verdi.

Esad'ın devrilmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatıyla 51 yıl sonra ilk kez Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye giren İsrail ordusu bölgeyi işgal ederken, "geçici" olduğunu söyledikleri ilerleyişini ise sürdürüyor.

BAŞKENT ŞAM'A YAKLAŞTILAR

Bugün sabah saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'ın 25 kilometre güneybatısına ulaşan İsrail ordusunun işgal girişimine Türkiye'den de ilk tepki geldi.

Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEĞİMİZİ YİNELİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail- Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz.

Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir. Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İSRAİL TARİHİNİN EN BÜYÜK HAVA SALDIRILARINDAN BİRİ

Dün gece saatlerinde Suriye genelinde 250 hava saldırısı düzenleyerek askeri hedefleri vuran İsrail ordusu bugün ilerleyiş doğrultusunda başkent Şam'ın 25 kilometre güneybatısına kadar ulaştı. Öte yandan İsrail ordu radyosunun haberinde, Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından dün akşam Suriye'ye "İsrail tarihinin en büyük hava saldırıları operasyonlarından birinin gerçekleştirildiği" ifade edildi. İsrail'in hava saldırılarıyla Suriye'de 250 hedefi vurduğu belirtilen haberde, bu hava saldırılarıyla Esed ordusuna ait askeri üsler, onlarca savaş uçağı, onlarca karadan-havaya füze sistemleri, silah üretim yeri ve depolarının hedef alındığı ileri sürüldü.

Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı. İsrail'in Suriye'de önemli son silahı yok etmek için bir daha eline geçmeyecek fırsatı yakaladığı belirtilen haberde, Esed rejiminin düştüğü andan beri yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava araçlarının Suriye'nin dört bir yanına düzenlenen saldırılarda kullanıldığı kaydedildi. Haberde, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları sonucu şu ana kadar yaklaşık 300 hedefin vurulduğu belirtildi.

Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ TAMPON BÖLGEYİ İŞGAL ETMESİ

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu. İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Suriye'de çaresizliğin görüntüsü
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıBlack Mamba:

Siz anca kinarsiniz , Onu adamlara yol açarken , işini kolaylastirirken dusunecektiniz

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıÇağrı Sevgili:

kınamak gibi büyük bir tepki karşısında israil ne hale düşer. şu tepkilerimizin de hiç dozu ayarı yok

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMuammer Top:

ne oldu ırakta ABD'ye yol actınız şimdide israile yol actınız

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıDavut Şeyban:

Kınamayacaksın uçakları kaldır vur

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıErsin Aktaş:

la Üsküdari geciyo adamlar

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıEngokol null:

birşey yapın,herzaman kınamak nedir

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHakkı Murat:

boyle kinamakla nereye kadar artik yahudi israili durdurmak icin icraat yapin

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıond dem:

BOP un eşbaşkanı kimdi ?

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıTuran Şahin:

valla ben de kınıyom,bakalım nolacak,

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

BM ye dilekçe yazın,

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