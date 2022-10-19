Türkiye'de yapılan kazıda ortaya çıkan mezar dünyayı ayağa kaldırdı! Uçak biletlerini aldılar, geliyorlar

Antalya'da gerçekleştirilen kazılar sırasında Noel Baba figürüne ilham verdiği bilinen St. Nicholas'ın mezarı ortaya çıkarıldı. Bu haber kısa sürede dünya genelinde yayılırken, birçok ülkeden arkeoloğun mezarı incelemek için Türkiye'ye geleceği ifade edildi.

Yer üstü kadar yer altı zenginlikleriyle bilinen Türkiye, arkeolojik yapısıyla dünya kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Antalya'da gerçekleştirilen son kazılarda ise MS 343'te 73 yaşındayken hayatını kaybeden Hristiyan piskopos St. Nicholas'ın mezarı ortaya çıkarıldı.

NOEL BABA'YA İLHAM KAYNAĞI OLMUŞ

St. Nicholas'ın bir başka özelliği ise tüm dünyanın dikkatini çekti. Çünkü zamanında fakirlere yaptığı yardımlar ve bağışlarla tanınan St. Nicholas'ın, günümüzde de çok ciddi bir kültürel simge olan Noel Baba figürüne ilham kaynaklığı yaptığı biliniyor.

UÇAK BİLETLERİNİ ALDILAR, GELİYORLAR

Bu gelişmelerin ardından dünya genelindeki çok sayıda arkeolog da mezarı incelemek adına Türkiye'ye gelme kararı aldı. Antalya'da ortaya çıkarılan mezarın arkeoloji camiası açısından çok önemli olduğu belirtiliyor.