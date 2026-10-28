Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Karadeniz'de ticari gemilere saldırıları kınadı

TÜRKİYE, Bulgaristan ve Romanya Savunma Bakanları tarafından yayımlanan ortak bildiride, Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik tüm saldırılar şiddetle kınandı. Bildiride, bölgede seyrüsefer serbestisi ile güvenliğin korunması için atılacak adımlar üzerinde mutabakata varıldığı belirtildi.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Savunma Bakanları ortak bildirisi yayımlandı. Bildiride, Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik tüm saldırıların şiddetle kınandığı belirtilerek, Ukrayna'ya karşı yürütülen savaş bağlamında meydana gelen bu trajik olayların tehlikeli bir tırmanışı temsil ettiği ifade edildi. Bölgesel çabalara uygun olarak Karadeniz'in öneminin idrak edildiği vurgulanan metinde; güvenliği, istikrarı ve seyrüsefer serbestisini güçlendirme konusundaki kararlılığın sürdürüldüğü kaydedildi.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ VE GIDA GÜVENLİĞİ VURGUSU

Karadeniz'in uluslararası ticaret, tahıl, gübre ve enerji arzı için hayati bir koridor konumunda olduğu hatırlatılan bildiride, seyrüsefer serbestisi ile deniz güvenliğinin önemi teyit edildi. Deniz trafiğindeki aksamaların küresel tedarik zincirlerini, gıda ve enerji güvenliğini, özellikle de Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki kırılgan bölgeleri tehdit ettiği aktarıldı. Tüm tarafların Karadeniz'deki ticari gemileri, denizcilik altyapısını ve seyrüsefer serbestisini tehlikeye atabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağrıldığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybeden masum denizcilerin kaybından derin üzüntü duyulduğu ve vatandaşları ile gemileri bu saldırılardan etkilenen devletlerle tam dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

MONTRÖ SÖZLEŞMESİ VE ULUSLARARASI HUKUK HATIRLATMASI

Karadeniz'in güvenliği, bölgesel istikrarın korunması ve emniyetli deniz faaliyetlerinin kolaylaştırılması amacıyla tüm tarafların Montrö Sözleşmesi ve geçerli uluslararası insancıl hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuka uyması gerektiği hatırlatıldı. NATO'nun yetkin müttefikleri olarak Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın imkan ve kabiliyetleriyle bölgenin güvenlik ihtiyaçlarına yanıt verdiği, İttifak'ın caydırıcılık ile savunmasına önemli katkılarda bulunduğu aktarılırken, bölgesel sorumluluklar yerine getirilirken NATO'nun desteğinin takdirle karşılandığı ifade edildi.

ÜÇ ÜLKE ARASINDA MADDELER HALİNDE MUTABAKAT

Söz konusu amaçları desteklemek üzere üç müttefik ülkenin şu hususlarda mutabakata vardığı bildirildi:

"Gerektiğinde NATO ile koordinasyon içinde; bilgi/istihbarat paylaşımının artırılması, deniz güvenlik alanı farkındalığının geliştirilmesi ve erken uyarının iyileştirilmesi dahil olmak üzere uygun tedbirleri almak. Karadeniz'de güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Silahlı Kuvvetler arasındaki iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeye devam etmek.

Bölgedeki güvenlik ve istikrara katkı sağlayan istişareleri, bilgi alışverişini ve diğer uygulamaya yönelik tedbirlerin belirlenmesini kolaylaştırmak.

İstişarelerin sonraki turunu Ankara ve Bükreş'te gerçekleştirmek."

Ortak bildirinin sonunda, üç devlet arasındaki en üst düzeydeki iş birliğinin takdirle karşılandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı