Trump ulusa seslendi! Canlı yayında İran'ı açık açık tehdit etti

Trump ulusa seslendi! Canlı yayında İran'ı açık açık tehdit etti
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump bir rekor kırarak tarihteki en uzun ulusa sesleniş konuşmasını yaptı. Konuşmasında İran'a net mesajlar veren Trump "İran'da en az 32 bin protestocuyu öldürdüler. Şeytanca nükleer çalışmalarına devam ediyorlar. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim. İran'da diplomasiden yanayım ancak nükleere izin vermem. Hiçbir ülke ABD ordusunun kararlılığından şüphe etmemeli" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

