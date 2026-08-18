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Gürültü kavgasında dehşet: 2 kişiyi silahla vurdu

Gürültü kavgasında dehşet: 2 kişiyi silahla vurdu
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Bağcılar'da gürültü nedeniyle çıkan tartışmada Hakkı Tekdemir, komşusu Bilal Berber ile damadı Kemal Yıldırım'ı silahla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli Tekdemir polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

BAĞCILAR'da Hakkı Tekdemir (48), gürültü nedeniyle çıkan kavgada komşusu Bilal Berber (53) ile damadı Kemal Yıldırım'ı (24) silahla vurdu. Ağır yaralanan Berber ve Yıldırım'ın hastanedeki tedavileri sürerken, Tekdemir polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadaki gürültü nedeniyle dairesinden çıkan Bilal Berber, alt katta oturan Hakkı Tekdemir ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Tekdemir, yanında bulunan tabancayı çıkararak Berber'e ateş etti. Silah seslerini duyan Berber'in damadı Kemal Yıldırım da apartmana çıktı. Tekdemir, Yıldırım'a da ateş etti. Göğsünden vurulan Bilal Berber ile başından ve sırtından yaralanan Kemal Yıldırım kanlar içinde yere yığıldı. Hakkı Tekdemir ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Tedavi altına alınan Berber ve Yıldırım'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli Hakkı Tekdemir'i yakaladı. Berber ve Yıldırım'ın, Tekdemir'in ateşlediği tabancayla vurulduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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