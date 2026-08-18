Haberler

ABD'den İsrail'in Suriye saldırısına tepki: Gereksiz tırmanış

ABD'den İsrail'in Suriye saldırısına tepki: Gereksiz tırmanış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırılarını 'gereksiz tırmanış' olarak nitelendirerek derin endişe duyduklarını açıkladı. Barrack, Şara hükümetinin saldırgan bir tutum izlemediğini ve vekil güçlerinin bulunmadığını belirterek, tarafları diyalog ve itidale çağırdı.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, " İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği hava saldırılarının gereksiz bir tırmanış teşkil etmesinden derin endişe duyduklarını" bildirerek, "Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum benimsemiştir ne de vekil güçleri vardır. Aksine, İsrail ile gerilimi azaltmayı tercih ettiğini defalarca belirtmiştir" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur Hava Üssü'ne yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail'in Ebu Zuhur Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği teyit edilmiş hava saldırılarının, bölgesel istikrarı ilerletmeyen gereksiz bir tırmanış teşkil etmesinden derin endişe duyuyoruz. Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum benimsemiştir ne de vekil güçleri vardır. Aksine, İsrail ile gerilimi azaltmayı tercih ettiğini defalarca belirtmiştir.

ABD geçmişte olduğu gibi gelecekte de her iki ülke için de kinetik çatışmalardan ziyade diplomatik bir yaklaşımı teşvik etmek amacıyla görüşmelere ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Kalıcı gerilimi azaltma anlaşmaları, ilgili tüm ülkeler ve taraflarla sürdürülen diyaloglar yoluyla inşa edilir. ABD, itidal ve angajmanın daha yapıcı bir yol olduğuna inanmaya devam ediyor. Tarafları, daha fazla askeri gelişmeden ziyade mantıklı söylem ve diyaloğa öncelik vermeye teşvik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

Süleymancılar sonrası Saral’dan bir cemaate daha gözdağı
Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan 'köklü değişiklik' iddiasına yanıt var

Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan iddiaya yanıt var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var
Emekli maaşı ne kadar olmalı? Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi

Emekli maaşı ne kadar olmalı? Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi
TIR tamiri faciayla bitti! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Yaşlı adam iki TIR'ın arasında sıkışarak feci şekilde can verdi
Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar

Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

Tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu! Yorum sizin

Geri dönüyor! Icardi'nin yeni adresi bomba

Geri dönüyor! Yeni adresi bomba
Necati Ateş 'Net bilgidir' diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı

"Net bilgidir" diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı