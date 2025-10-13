Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Dünya, Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrinde düzenlenecek Gazze zirvesine odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu çok sayıda ülke lideri zirve için Mısır'a geldi.

ABD BAŞKANI TRUMP MISIR'DA

ABD Başkanı Donald Trump da İsrail'deki temaslarının ardından Mısır'a ulaştı. Trump zirve öncesi Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"MÜZAKERELERDE İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI"

Trump açıklamasında İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasıyla ilgili konuştu. ABD Başkanı, "Bana göre müzakerelerde ikinci aşama başladı. Ortadoğu'da barışın günü. Ve bu gerçekleşecek. Gözünüzün önünde gerçekleşecek. Çok fazla ortak çalışma yapıldı. Burada verilen kararların uygulanması konusunda çok büyük bir iş birliği var. Bu bölgeyi tamamen dönüştürmekten söz ediyoruz. Bugün belki de geçtiğimiz 50 ya da 100 yılın en önemli günü. Çok güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Dünyadaki en zengin ülkelerle iş birliği yapıyoruz. Büyük liderlerin hepsi burada. Emirler, krallar, herkes çok heyecanlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor, Çok büyük ilerleme kaydedildi" dedi.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti. Ardından İsrail kabinesi anlaşmayı onaylamıştı.

İŞTE TRUMP'IN 20 MADDELİK PLANI

ABD Başkanı Trump'ın sunduğu, Netanyahu'nun ise onay verdiği 20 maddelik Gazze planının detaylarını Beyaz Saray duyurdu. İşte o maddeler;