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Sözleri infial yaratmıştı! Canlı yayında söyledikleri nedeniyle işine son verildi

Sözleri infial yaratmıştı! Canlı yayında söyledikleri nedeniyle işine son verildi
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Eşi doğum yapacak olan Belçikalı futbolcu Jeremy Doku, Dünya Kupası'ndan ayrıldı. Bu durumu eleştiren Fransız Gazeteci France Pierron, Doku'yu hedef alarak, "Dünya Kupası'nda oynama şansına sahipsin. Yüzlerce futbolcu senin yerinde olmak için canını verir. Bu fırsat hayatında belki de bir daha asla karşına çıkmayacak'' demişti. Fransız gazetesi L'Equipe, Jeremy Doku'dan özür dilediğini açıklayarak gazetecinin işine son verdi.

  • Fransız gazeteci France Pierron, eşinin doğumu için Dünya Kupası kampından ayrılan Jeremy Doku'yu canlı yayında sert sözlerle eleştirdi.
  • France Pierron'un sözleri tepki çekti ve Fransız gazetesi L'Equipe, Jeremy Doku ile ailesinden özür dileyerek gazetecinin işine son verdi.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda Belçika Milli Takımı'nda mücadele eden yıldız futbolcu Jeremy Doku, sürpriz bir kararla turnuvadan çekildiğini açıkladı.

EŞİNİN YANINDA OLMAK İSTEDİĞİNİ DUYURDU

İlk çocuklarının doğumu yaklaşan başarılı kanat oyuncusu, bu özel anı kaçırmamak ve eşinin yanında destek olmak amacıyla kampı terk ederek evine dönme kararı aldı.

GAZETECİ PIERRON'DAN DOKU'YA ELEŞTİRİ

Fransız Gazeteci France Pierron, eşinin doğumu nedeniyle Dünya Kupası kampından ayrılacağını açıklayan Doku'ya canlı yayında çok sert sözlerle eleştirilerde bulundu. 

''ÇOCUĞUNUN DOĞUMU İÇİN DÜNYA KUPASI'NI MI BIRAKACAKSIN?''

Pierron, Dünya Kupası'na özel gerçekleştirilen programda yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'nda oynama şansına sahipsin. Yüzlerce futbolcu senin yerinde olmak için canını verir. Bu fırsat hayatında belki de bir daha asla karşına çıkmayacak… Ve sen çocuğunun doğumuna katılmak için tüm bunları bırakıp gidecek misin? Doğum, babanın hiçbir işe yaramadığı rezalet bir andır. Babanın oradaki rolü sadece bir figürandan ibarettir. Elini tutarsın ve bir fotoğraf çekersin. Bebek her halükarda orada olacak, doğumuna gitmesen bile... Sen ise uzun bir yol giderek 10 saat kaybedeceksin, duygusal bir patlama yaşayacaksın, yorgunluktan tükeneceksin. Dünya Kupası kaçırılmaz. Bazı adamlar Dünya Kupası'nı izlemeye gelebilmek için belki kredi çekti, belki her şeylerini feda etti; sen ise bir göbek bağı kesmen için orada olmayacaksın." dedi. 

İŞİNE SON VERİLDİ

France Pierron'un bu sözleri kısa süre içerisinde gündem olurken, 44 yaşındaki gazeteci tepkilerin odağı oldu. Bu tepkiler üzerine harekete geçen Fransız gazetesi L'Equipe, Jeremy Doku ve ailesinden özür dilediğini açıklayarak gazetecinin işine son verdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

sahayı terk eden oyuncu aldığı parayıda geri versin... en olmadık anda "yok oynayamam eşim beni baba yapacak" deyip sıvışmak.

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