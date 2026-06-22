Görenler Çin Seddine benzetti

Trabzon'un Faroz Limanı'nı şiddetli dalgalardan korumak için hemen yakınında imal edilen ve sahile dizilen onlarca metre uzunluğundaki dev taşlar görüntüsüyle Çin Seddini hatırlattı.

Yürütülen dalgakıran çalışmaları kapsamında her biri 18-22 ton arası ağırlığındaki yaklaşık 6 bin adet beton bloklar vinç yardımıyla limana dizilirken, çalışmaların bu yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Bugünlerde havaların ısınmasıyla birlikte sahile gelen vatandaşlar onlarca metre uzunluğundaki dev taşları Çin Seddine benzetirlerken şu ana kadar böyle yoğun bir inşaat faaliyetiyle hiç karşılaşmadıklarını belirtiyorlar.

Faroz Limanı'na uzun yıllardır yüzmeye geldiklerini ifade eden vatandaşlar, bölgede oluşan görüntünün adeta Çin Seddi'ni andırdığını çalışmaların sonunda estetik ve kullanışlı bir düzenleme ortaya çıkmasını beklediklerini dile getirdiler.

Çevre sakinlerinden Erol Uzun, onlarca metre uzunluğundaki dev taşları Çin Seddine benzeterek "Buralar bizim yüzdüğümüz yerler. Faroz Limanı'na yaklaşık 10 senedir yüzmeye geliyoruz. Görüntü olarak Çin Seddi'ne benziyor gibi. Yani kocaman bir dağ gibi duruyor. Bu taşların limanın tadilatı için getirildi. İnşallah ortaya güzel bir şey çıkar diye düşünüyorum. Bu anlamda yapısal olarak inşaat faaliyetlerine çok rastlamadım. Ancak görüntü dikkat çekiyor. Merak edip gelenler oluyordur ama esas mesele bu taşların nasıl kullanılacağı. Bizim denize girişimizi engelleyecek tarzda bir düzenleme yapılması hiç hoş olmaz. Biz uzak yerlere denize girmeye gitmiyoruz, buralara alıştık. Burada arkadaşlarımızla birlikte denize giriyoruz. İnşallah sonunda düzgün ve güzel bir görüntü ortaya çıkar" dedi.

Öte yandan Trabzon'un önemli balıkçı limanlarından Faroz Limanı'nın dev dalgalardan etkilenmemesi için limanın deniz tarafına dev betonların yerleştirilme çalışmaları sürüyor. Yaklaşık iki buçuk yıl önce Faroz Balıkçı Limanı'nda dev dalgaların mendirekleri aşarak limana ulaşması sonucu çok sayıdaki küçük balıkçı teknesi zarar görürken, binlerce lira değerindeki ağlar zarar görmüştü. Dalgaların limana ulaşması sonucu 5 balıkçı teknesi de suya gömülmüştü. Yaşanan olumsuzlukların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçerek yaklaşık 1 yıl önce Faroz limanını dev dalgalara karşı güçlendirmek amacıyla çalışma başlatmıştı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı