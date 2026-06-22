Yılanların dansı kameralara yansıdı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yol kenarında dans eden iki yılan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi Gürden mevkiinde yol kenarında karşılaşan iki yılanın çiftleşme dansı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yılanlar daha gözden kayboldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı