Trump'ın küplere bindiren kare: Sahtekar Biden'ın ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Kasım'da başkent Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 20 yaşındaki Ulusal Muhafız askeri Sarah Beckstrom'un hayatını kaybettiğini, 24 yaşındaki Andrew Wolfe'un durumunun ise kritik olduğunu kaydetti.

SALDIRGANIN AİLESİ SINIR DIŞI EDİLEBİLİR

ABD'yi kana bulayan saldırıyı gerçekleştiren 29 yaşındaki Afganistan vatandaşı Rahmanullah Lakanwal'ın eşi ve çocuklarını sınır dışı etme konusunu değerlendirdiklerini belirten Trump ise paylaştığı bir fotoğraf üzerinden eski ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösterdi.

"SAHTEKAR BIDEN'IN ÜLKEMİZE YAPTIKLARINI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından bazı göçmenlerin uçakla ülkeye getirildiğini gösteren bir fotoğraf paylaşan Trump "Yüz binlerce insan tamamen denetimsiz ve kontrolden geçirilmeden ülkemize aktı. Bunu düzelteceğiz, ancak sahtekâr Joe Biden ve çetesinin ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki ulusal muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, şu ana dek ellerindeki bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu ve bu kişinin de gözaltına alındığını aktarmıştı. Aynı basın toplantısında konuşan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise söz konusu saldırıyı "hedef gözetilerek yapılmış bir saldırı" şeklinde tanımlamış ve olayı FBI ile birlikte kapsamlı şekilde soruşturacaklarını söylemişti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamasında, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullanmıştı. Trump, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtmişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de, Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, iki Ulusal Muhafız askerinin hedef alındığı silahlı saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

Trump, olayla ilgili yakalanan şüphelinin 2021 yılının eylül ayında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen olduğunu söyleyerek eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin göçmen politikalarını eleştirmişti. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, ülkede tüm Afganların göçmenlik başvurularının işlenmesinin durdurulduğunu duyurmuştu.