Trump'ı zora sokacak video! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Güncelleme:
Epstein dosyalarının ortalığa saçılması dünyada şok dalgası yaratırken, ortaya çıkan bir arşiv görüntüsü de büyük ses getirdi. 1991 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında Donald Trump'ın jüri koltuğunda yer aldığını gösteren arşiv görüntüleri, Trump'ın Jeffrey Epstein'la aynı sosyal çevrelerde bulunduğu dönemi yeniden gündeme taşırken, dış basın bu karelerin siyasi tartışmaları alevlendirdiğine dikkat çekiyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein dosyalarının büyük bir bölümünü kamuya açmasının ardından dış basında tartışmalar ve yeni tespitler öne çıkıyor. Adımlar, başta Trump olmak üzere yüksek profilli isimlerin geçmişte Epstein'la olan sosyal bağlarına yönelik merakı canlandırdı.

BELGELERİN AÇILMASI VE YENİ MALZEME

Trump yönetimi döneminde yasalaşan Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında açıklanan yaklaşık 3–3,5 milyon sayfalık dosya, binlerce fotoğraf ve videoyu içeriyor. İçeriğin büyük kısmı halen sansürlü olsa da, bu materyaller Epstein'la bağlantılı isimler hakkında yeni ayrıntılar sağlıyor. Eleştiriler, özellikle dosyaların tam olarak açılmaması ve önemli figürlerin korunuyor olması üzerine yoğunlaşıyor.

1991 MODEL AJANSLARI GÖRÜNTÜLERİ

Arşivden çıkan nadir görüntüler arasında 1991'de düzenlenen bir modellik yarışmasında Donald Trump'ın jüri olarak yer aldığı video dikkat çekiyor. Bu görüntülerde Trump, genç modellerin değerlendirilmesinde rol alırken görülüyor. Söz konusu etkinlik, Epstein'ın ağıyla bağlantılı sosyal ortamlardan biriydi ve bu durum, Amerikalı izleyiciler tarafından geniş yankı buldu.

1990'lar başında Trump ve Epstein'in aynı sosyetik çevrelerde dolaştığı uzun zamandır bilinse de, bu tür arşiv görüntülerinin yeniden ortaya çıkması tartışmaları körüklüyor. 1992'deki Palm Beach'te çekilmiş NBC videosunda ikilinin birlikte gülerken görüldüğü kayıtlar da bu bağlamda sıkça paylaşılıyor ve Trump'ın erken dönemde Epstein'la sosyal temaslarını somutlaştırıyor.

TARTIŞMA VE POLİTİK GERGİNLİK

Trump cephesi, bu tür materyallerin bağlamından koparılarak sunulduğunu ve yanlış anlamalara yol açtığını savunuyor. Öte yandan, bazı gazeteciler ve seçilmiş yetkililer, dosyaların tamamının açıklanmaması ve redaksiyonların kapsamı nedeniyle kamuoyunun tam resmi göremediğini belirterek eleştirilerini sürdürüyor. Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Adalet Bakanlığı'nın şeffaflığı artırması gerektiğini vurguluyor.

SONUÇ: TARİHSEL BAĞLANTILAR GÜNÜMÜZE TAŞINIYOR

Dış basındaki analizler, Trump-Epstein arasındaki ilişkilere dair yeni görüntüler ve belgelere işaret ederken, bunların "suç delili" sayılmayacağına dikkat çekiyor. Bununla birlikte, bu malzemelerin kamuya açılması, geçmişteki sosyal bağların daha derinlemesine incelenmesine ve siyasi gerilimi artırmasına neden oldu. Bu tartışma, hem ABD iç siyaseti hem de uluslararası ilişkiler açısından yankı bulmaya devam ediyor.

Erdem Aksoy
