Trump-Erdoğan görüşmesi dünyada yankılandı! Yunan gazetelerinden dikkat çeken sözler

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'daki görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze, Suriye ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi küresel başlıkları ele aldı. Dünya basını, görüşmeyi Ankara- Washington ilişkilerinde "yeni bir sayfa" olarak yorumladı.

BEYAZ SARAY'DA RESMİ TÖREN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu temaslarının ardından Washington'a geçti. Beyaz Saray'da resmi törenle karşılanan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak basına poz verdi. İki lider, Oval Ofis'teki görüşmeleri öncesinde basın açıklaması yaptı.

Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Trump da Erdoğan'la uzun süreli dostluğuna dikkat çekti. Görüşme yaklaşık iki buçuk saat sürdü ve olumlu bir havada geçti.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Trump, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu savunma sistemleri konusunda olumlu sonuç alınacağına inandığını söyledi. Basında yer alan yorumlara göre görüşmede F-35 ve F-16 uçakları ile Patriot sistemleri gündemin ön sıralarında yer aldı. Kathimerini gazetesi, Trump'ın Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil edilmesi için adım atabileceğini yazdı.

UKRAYNA VE ORTADOĞU DOSYALARI

Trump, Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşında arabuluculuk yapabileceğini vurguladı. CNN International ve Sky News, Trump'ın bu konuda Erdoğan'a güven duyduğunu aktararak, "Herkes ona saygı duyuyor" sözlerine dikkat çekti.

Sky News ayrıca, Gazze konusunda taraflar arasında bir anlaşma ihtimalinin konuşulduğunu, Trump'ın "Rehineleri geri almak istiyoruz" ifadelerini öne çıkardı.

YUNAN BASINI: TÜRKİYE MASADA VAR BİZ YOKUZ

Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği temasların Türkiye'nin uluslararası diplomasi masasında ABD'nin son derece önemli bir muhatabı olduğunu gösterdiğini kaydetti. Haber sitesi in.gr'da, Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yan yana çekilmiş fotoğrafına işaret edildi ve "Trump, Erdoğan'ı kendisine eşit muhatap olarak görürken Atina, Miçotakis'in üstünlük gösterme isteğiyle kendi ulusal söylemini arıyor" ifadesi yer aldı.

KATHIMERINI: F-35 VE PATRIOT GÖRÜŞMELERİNDE OLUMLU HAVA

Yunan gazetesi Kathimerini ise, görüşmede Trump-Erdoğan görüşmesinde savunma sanayinin merkezde olduğunu ifade etti. Haberde, Trump'ın "F-35'ler ve Patriot'lar hakkında konuşacağız ve olumlu bir sonuca varacağımızı düşünüyorum" dediği belirtildi. Trump'ın, Erdoğan'ı "güçlü fikirleri olan bir adam" olarak tanımladığı ve kendisini sevdiğini eklediği kaydedildi.

Haberde, Trump'ın Türkiye'yi yeniden F-35 programına dahil etmek için adım atabileceği söylendi. Görüşmelerin olumlu seyretmesi halinde Türkiye'nin F-35 ve F-16 konusunda ABD ile anlaşabileceği açıklandı.

Kathimerini, Ukrayna savaşına ilişkin "Putin durmalı" çağrısını yineleyen Trump'ın, Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapabileceği görüşüne dikkat çekti. Haberde, ABD Başkanı'nın Erdoğan için söylediği "Herkes ona saygı duyuyor" açıklamasına da yer verildi.

DÜNYA BASININDA YANKILAR

Washington Post, görüşmeyi iki ülke ilişkilerinin canlandırılması için "önemli bir fırsat" olarak nitelendirdi.

CNN International, Erdoğan'ın Ukrayna'daki rolüne dair beklentilerin altını çizdi.

Stern ve NBC News, Erdoğan'ın savunma sanayi iş birliklerindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

AP, iki liderin dostluğunun devam ettiğini ve bunun Trump tarafından "değerli" bulunduğunu aktardı.