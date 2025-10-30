Haberler

Trump, Çin lideri Şi ile bir araya geldi! Savaş bakanlığına nükleer talimatı

Trump, Çin lideri Şi ile bir araya geldi! Savaş bakanlığına nükleer talimatı
Güncelleme:
ABD Başkanı Trump bu yılın başında yeniden iktidara gelmesinin ardından bir ilke imza attı ve Çin lideri Şi Cinping ile Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi. Şi Cinping, ABD ile Çin'in dost ve ortak olması gerektiğini belirtirken, Trump görüşmesi öncesi; Savaş Bakanlığı'na nükleer silahları diğer ülkelerle eşit şartlarda test etme talimatı verdiğini duyurdu.

  • ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi.
  • Trump, Savaş Bakanlığı'na nükleer silah testlerini artırma talimatı verdi.
  • İki liderin görüşmesi 1 saat 40 dakika sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili görüşme için Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi.kkkk

TRUMP'IN YENİDEN İKTİDARA GELMESİ SONRASI İLK GÖRÜŞME

Xinhua'nın haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi, bu sabah hareket ettiği Güney Kore'de ABD'li mevkidaşı Trump ile buluştu. Bu, ABD Başkanı Trump'ın bu yılın başında yeniden iktidara gelmesinin ardından iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu.

"ÇİN VE ABD DOST OLMALI"

Şi, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, Çin ve ABD'nin dost ve ortak olması gerektiğini, bunun tarihin öğrettiği bir ders ve gerçekliğin bir gereği olduğunu belirterek, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor." dedi.

"TRUMP İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında zaman zaman sürtüşmelerin olmasının normal olduğunu ifade eden Şi, iki ülke liderinin ilişkileri doğru rotada ilerlemesine rehberlik etmesi gerektiğini vurguladı. Çin-ABD ilişkilerinin sağlam bir temelde yürütmek ve her iki ülkenin kalkınmasına uygun bir atmosfer yaratmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getiren Şi, "Çin ve ABD, iki ülkenin ve dünyanın yararına somut ve güzel işler yapmak için birlikte çalışabilir." ifadesini kullandı.

"UZUN VADEDE FANTASTİK BİR İLİŞKİ KURACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump da Çin lideri ile halihazırda pek çok konuda uzlaştıklarını, bu görüşmede de daha fazla konuda uzlaşmayı umduklarını belirterek, "Devlet Başkanı Şi, büyük bir ülkenin büyük lideri, uzun vadede fantastik bir ilişki kuracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Görüşmede Çin heyetinde, Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu Başkanı Cıng Şancie, Ticaret Bakanı Vang Vıntao yer alırken ABD heyetinde Başkan Trump'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick yer aldı.

1 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ

İki liderin görüşmesi 1 saat 40 dakika sürdü. Zirvenin ardından iki lider ve heyetleri görüşmenin yapıldığı salondan ayrıldı. İki lider de görüşmenin ardından açıklama yapmadı, Trump Air Force One uçağına binerek Güney Kore'den ayrıldı.

2019'DAN SONRA BİR İLK

Amerikan Başkanı, Güney Kore'deki temaslarının ardından Şi Cinping ile yapacakları görüşmenin üç-dört saat süreceğini söylemişti. Çin ile ilişkileri "çok iyi olarak" nitelendiren Trump, Başta Kuzey Kore olmak üzere "bir çok sorunu çözeceklerini" söylemişti. İki lider ayrıca gümrük tarifelerini, nadir madenler ve yarı iletken ürünlerine uygulanan ihracat kısıtlamalarını konuşacak. Busan kentindeki toplantı, iki liderin 2019'da Japonya'daki görüşmesinin ardından bir ilk niteliği taşıyor.

TRUMP'TAN SAVAŞ BAKANLIĞINA NÜKLEER TALİMATI

Trump, görüşme öncesi de kritik mesajlar verdi. Güney Kore'nin Busan şehrine inmeden önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Savaş Bakanlığı'na nükleer silahları diğer ülkelerle eşit şartlarda test etme talimatı verdiğini duyurdu. Trump "Çin'in büyük çaplı silahlanmasına karşılık olarak ABD nükleer silah testlerini ve hazırlıklarını derhal artıracak." dedi. "Güç yoluyla barış üstünlüğü kaptırmayacağız." ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son aylarda bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmiş durumda. Trump ve Şi'nin buluşmasında anlaşmazlık konularında nasıl bir mutabakata varılacağı, dünyanın en büyük ekonomilerine sahip iki ülkesi arası ilişkilerin yönünün belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor.

