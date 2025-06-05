Trump 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı

Trump 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı
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ABD Başkanı Donald Trump; Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini tamamen yasakladı. Kararnamede 7 ülke vatandaşlarına da kısıtlama getirildi.

İlk başkanlık döneminde 7 ülkenin vatandaşlarının ülkeye seyahat etmelerini yasaklayan kararı çok tartışılan ABD Başkanı Donald Trump, benzer bir karara daha imza attı.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Trump imzaladığı ve pazartesi gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girecek olan kararla 12 ülke vatandaşlarının ülkeye girişini "ulusal güvenlik" gerekçesiyle yasakladı. Bu ülkeler Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen'den oluştu.

7 ÜLKEYE DE KISITLAMA

Donald Trump; Başkanlık Kararnamesi ile Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarının ABD'ye girişine de kısıtlamalar getirdi. Trump'ın kararnamesi, geçerli vizesi olanları ve ABD'de daimi ikamet izni olan kişileri kapsamıyor.

"Güvenli ve güvenilir bir şekilde inceleyemediğimiz hiçbir ülkeden açık göç alamayız... Bu nedenle Yemen, Somali, Haiti, Libya ve diğer birçok ülke için seyahat kısıtlamaları getiren yeni bir karar imzalıyorum" açıklaması yaptı.

İKİNCİ YASAK KARARI

Trump ilk başkanlık döneminde 2017'de de benzer bir karar almış ve İran, Irak, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamıştı. Daha sonra bu Kuzey Kore, Venezuela ve Çad da bu kapsama alınmıştı. Yüksek Mahkeme 2018'de yasağın ABD Anayasası'na uygun olduğuna karar vermişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıCHP Savar:

İran hak ediyor

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Haber YorumlarıKablobükücü:

Bize gelin bizde serbes rhgjkhljl

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Haber Yorumlarıczqbn9zzhg:

7 ülke diye yazıyordunuz 10 ülke olarak sayıyorum

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Haber YorumlarıCHP Savar:

babanız Türkiye

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Haber YorumlarıŞÜKRÜ ONUK:

Batı Rusya'nın güvenlik açığını gördü, Rusya şimdi biraz daha özgüven kaybetti Karşı saldırıda Rusya' ın aynı etkide bir karşılık vereceği şüpheli, Rusya haklı yerde çok gergin ama anlık nasıl bir karşılık vereceği konusunda net değil. Tam barış şartları görüşüldüğü bir ortamda batı destekli bu saldırı Rusya' da kafaları karıştırdı ,nasıl bir adım atacağını bilmiyor. Rusya bu disiplinsizlik ve güvenlik açığı konusunda askerlerden hesap sormalı yoksa işi yaş aynı şartlarda daha etkilisi olabilir.

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