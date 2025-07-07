Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! MİT Başkanı Kalın, Bağdat'a gidiyor

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! MİT Başkanı Kalın, Bağdat'a gidiyor
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Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! MİT Başkanı Kalın, Bağdat'a gidiyor
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Terörsüz Türkiye sürecinde kritik haftaya girildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın yarın Bağdat'a giderek sürecin koordinasyonu için temaslarda bulunacak. Terör örgütü PKK, Irak sahasında gruplar halinde silah bırakacak. Farklı noktalarda gerçekleşecek olan silah bırakma, belirlenen bir zaman içinde tamamlanacak. Bırakılan silahlar da kayıt altına alınacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajı ile başlayan süreç kritik görüşmelerle birlikte önemli bir aşamaya evrildi.

Süreçle ilgili olarak kritik bir haftaya girilirken MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yarın Bağdat'ta sürecin koordinasyonu için temaslarda bulunacağı ve terör örgütü PKK'nın Irak sahasında gruplar halinde silah bırakacağı ifade ediliyor.

DEM HEYETİ BUGÜN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili takvim dün başlarken 2 hafta boyunca önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Dün İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelen DEM Parti heyeti, bugün ise Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! MİT Başkanı Kalın, Bağdat'a gidiyorMİT Başkanı İbrahim Kalın.

MİT BAŞKANI KALIN BAĞDAT'A GİDİYOR

NTV'de yer alan habere göre MİT Başkanı İbrahim Kalın ise yarın Bağdat'a gidecek. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili, silah bırakmayla ilgili ayrıntıları konuşacak, koordinasyon için temaslar yürütecek. Kalın, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı, bakanlar, istihbarat servisi dahil 10'dan fazla isimle görüşecek.

SİLAH BIRAKMA BU HAFTA BAŞLAYACAK

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının da bu hafta başlaması bekleniyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre silah bırakma, gruplar halinde ve Irak sahasında olacak. Farklı noktalarda gerçekleşecek olan silah bırakma, belirlenen bir zaman içinde tamamlanacak. Bırakılan silahlar da kayıt altına alınacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! MİT Başkanı Kalın, Bağdat'a gidiyor

GÖZLER MECLİS'TE KURULACAK KOMİSYONDA

Sürecin ilerleyen dönemleri için en önemli belirleyicilerinden biri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak komisyon olacak. Temmuz ayı ortasına kadar kurulmuş olacak komisyon yaz boyunca çalışacak.

Komisyonun görev alanı silah bırakma ve toplumsal entegrasyon olacak. Sürecin sonunda ulaşılacak nokta, bir af ya da cezasızlık olmayacak. Hapishanelerde bulunan terör örgütü mensuplarından hasta ve yaşlıların durumunun değerlendirilmesi, infaz süreleri dolanlarla ilgili olası adımlar ve iyi hâl değerlendirmesi yapılabilir. Ancak bir af veya cezasızlık gibi bir durum olmayacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! MİT Başkanı Kalın, Bağdat'a gidiyor

KOMİSYONUN GÜNDEMİNDE 3 BAŞLIK VAR

Komisyonun üstünde çalışacağı düzenlemeler ise "Terörle mücadele yasası", "İnfaz yasası" ve "Kayyum düzenlemesi" olacak. Bunların komisyon gündeminde olması bekleniyor. Meclis'te kurulacak komisyonun ana çerçevesini, "silah bırakan örgüt mensuplarının topluma kazandırılmasıyla" sınırlandırma yaklaşımı oluşturacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıCece Cece:

şehit veriyoruz hala terörsüz Türkiye diyorlar

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

8 şehidimizin olduğu gün aklımızla alay ediyorlar

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

He he silah bırakıyorlar he he terörsüz Türkiye yersen tabi

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Bu şehitlerimizin üzerin. Haalen Silah bırakcılar Bu ne iş Anlamadım Barışın içinde Şehit veriyoruz Birileri bizimle oyunu oynuyor

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Haber YorumlarıDağların Yargici:

o yuzden mi surekli dron saldirisi yapiliyor askerlerimize , ordaki askerlerin kendileri soyluyor

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