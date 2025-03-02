'Bizi kapsamıyor' demişlerdi: Terör örgütü YPG, İmralı'nın çağrısına neden direniyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreçte DEM Partili heyet 3 kez İmralı'ya giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Son görüşmenin ardından DEM Partili heyet, Öcalan'ın yazdığı mektubu kamuoyuyla paylaştı. Teröristbaşı Öcalan mesajında, PKK'ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yaptı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK: ATEŞKES İLAN EDİYORUZ

Öcalan'ın mesajında, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Dün teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası Kandil'den açıklama geldi. PKK Yürütme Komitesi, "Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" dedi.

"SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI BÖLGEDEKİ DİNAMİKLERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİ"

TV100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe Ypg'nin İmralı'nın çağrısına neden uymadığına dair çok önemli tespitlerde bulundu. Yeşiltepe şu ifadeleri kullandı:

"Ypg terör örgütünün Suriye'de uzun süredir kendine ortak aradığı, tutunacak bir dal aradığı aşikar. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik yaptığı silah bırakma çağrısı bölgedeki dinamikleri değiştirdi. Yeniden şekillendirdi belki öyle söylemek lazım.

Terör örgütü YPG lideri Mazlum Abdi'nin bu çağrıya verdiği yanıt örgütün İsrail'le olan ilişkileri uzun bir süredir konuşuluyordu. Mazlum Abdi yaptığı açıklamada Öcalan'ın çağrısının doğrudan YPG'yi kapsamadığını belirtmişti ve muhataplarının Şam yönetimi olduğunu söylemişti.

"TERÖR ÖRGÜTÜ KENDİSİNE UZUN ZAMANDIR ORTAK ARIYOR"

Ancak PKK ile YPG arasındaki organik ilişki yıllardır biliniyor. Özellikle İsrail'le kurulan ilişkiler ve destek arayışı YPG'nin bölgedeki varlığının bir çabası olarak görülüyor. Bu durum YPG'nin Kürt halkının çıkarlarından ziyade bölgedeki diğer aktörlerin politikaları doğrultusunda hareket ettiği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Terör örgütü kendisine uzun zamandır kendisine ortak arıyor. YPG'nin verdiği yanıt ve örgütün İsrail ile yakınlaşması uzun zamandır konuşuluyordu. 3 hafta önce İsrail basınında YPG'nin, ABD'nin bölgeden çekilmemesi için İsrail'den yardım istediğini açıklanmıştı.

İLHAM AHMED İSRAİL'İ İŞARET ETMİŞTİ

3 Şubat'ta YPG'nin dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed Orta Doğu'nun güvenliği için İsrail'in masada yer alması gerektiğini açıklamıştı. Ahmet El Şara'nın devlet başkanı ilan edildiği toplantıyı meşru görmediğini açıklamıştı. Bu aslında örgüt içinde iki başlılık ya da farklı görüşlerin olduğu düşüncesine de yol açtı.

"ÇAĞRI İSRAİL TARAFINDA ENDİŞEYE YOL AÇTI"

İsrail hemen doğusunda Suriye başta olmak üzere Türkiye'nin özgül ağırlığının olduğunu bir yeni gelişmeyi istemiyor. Bölgede kendisiyle aynı yönde hareket edebilecek bir müttefik arayışı içinde.

Abdullah Öcalan tabi yaklaşık 40 yıldır süren çatışmaların sona ermesi amacıyla çağrıda bulununca, bu çağrı özellikle İsrail tarafında endişeye yol açtı. Türkiye'de ve uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı bu çağrı ama İsrail temkinli yaklaştı.

ABD'nin Suriye'den çekilme ihtimali tabi YPG'yi daha da yaklaştırdı. Alternatif destek arayışlarına yönlendirdi. Bu bağlamda İsrail'le kurulan daha yoğun istişareler iletişim kanalları örgütün varlığını sürdürme stratejisinin de bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu durum YPG'nin Kürtler için değil aslında İsrail'in çıkarları için çalışan bir örgüt olduğunu da net bir şekilde ortaya koyuyor.

"ÖRGÜT İÇİNDE TARTIŞMALARA NEDEN OLDU"

YPG'nin çağrıyı üzerine almaması örgüt içinde de tartışmalara neden oldu. Mazlum Abdi öncelikle olumlu bir yaklaşım öne sürdü, ancak 'Bizi kapsayan bir çağrı değildir' dedi. Kendilerinin 'Kürt halkının temsilcisi olduğunu' ifade etti ve bu çağrıya uymayacaklarını söyledi.

Ahmed'in sadece silah bırakmakla değil, İsrail ile işbirliği konusunda ısrarcı olmaları örgüt içinde çatlakların olduğunu gösteriyor. Silah bırakma sürecinde Şam yönetimi mi , Öcalan'ın çağrısı mı etkili olacak göreceğiz. İsrail'den destek beklemeleri örgüt içinde bir zayıflama ve yeni koruyucu arama anlayışının olduğunu gösteriyor."

İSRAİL'İN HEDEFİNDE ŞAM VAR

Suriye'deki Dürzilerin koruyuculuğu üstlenen İsrail, Suriyeli Dürzilere yönelik bir saldırı olması durumunda Suriye'ye karşı harekete geçeceğini duyurdu. İsrail Savunma Bakanlığı'nın basın bürosundan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriyeli Dürzilerin Şam'daki yeni yönetim tarafından hedef alınması halinde Suriye'ye saldırabileceği belirtildi.

İLHAM AHMED KİMDİR?

Terör örgütü YPG'nin dış ilişkiler sorumlusu olarak görev yapıyor. Ahmed, Temmuz 2018'e kadar, YPG'nin üst oluşumu olan Suriye Demokratik Güçleri'nin Kuzey ve Doğu Suriye Yönetiminin eş başkanıydı.