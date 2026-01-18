Haberler

Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Suriye ordusu, Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den alırken bölgede yaşanan gelişme infial yarattı. Terör örgütünün kentten çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti, köprü ve su hatlarını tahrip etti. Suriye hükümeti, Tabka'da esirleri infaz eden YPG/SDG'yi Cenevre Anlaşmaları'na aykırı olarak savaş suçu işlemekle suçladı ve bunu en sert şekilde kınadı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, ordu stratejik öneme sahip Rakka'nın Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladı. Haberde ilçede bulunan terör örgütü YPG/SDG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.

200 ÖRGÜT ÜYESİ TESLİM OLDU

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı. Açıklamada, 200 örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KORKUNÇ İNFAZ

Suriye ordusu Tabka'da kontrolü ele geçirirken bölgede yaşanan bir gelişme infial yarattı. SANA'nın haberine göre terör örgütü YPG/SDG, Tabka ilçesinden çekilirken hapishanedeki esirleri öldürdü ve Eski Köprü ile Rakka'ya su taşıyan ana hattı patlattı.

SURİYE HÜKÜMETİNDEN SERT TEPKİ

Suriye hükümeti, Tabka'da esirleri infaz eden YPG/SDG'yi Cenevre Anlaşmaları'na aykırı olarak savaş suçu işlemekle suçladı ve bunu en sert şekilde kınadı.

BÖLGEDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti. Öte yandan terör örgütü, Fırat Nehri'nin bazı bölgelerindeki işgalini sürdürüyor. Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.

Erdem Aksoy
