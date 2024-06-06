Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi

Pkk terör örgütünün Suriye kanadı PYD/ Ypg'nin 11 Haziran tarihinde Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı seçimler ertelendi.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN AÇIKLAMA VAR

Terör örgütünden yapılan açıklamada, "Seçim sürecine iştirak eden partiler ve siyasi koalisyonlar seçimlerin ertelenmesi için ÖY/YSK'ya başvuruda bulundu. Bu kapsamda, demokratik bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla seçimler Ağustos 2024'e ertelendi" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN: TERÖRİSTAN KURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Pkk terör örgütüne Suriye'de özerk bir yönetim kurdurma planına Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı " Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir. Oldu bittiler karşısında daha evvel yapılması gerekiyorsa ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz. DEAŞ ile mücadele argümanının artık bizim nazarımızda hiçbir hükmünün kalmadığının bilinmesini istiyorum" açıklamasıyla karşı çıkmıştı.

TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞU SONUÇ VERDİ

Türkiye, ilk 30 Mayıs'ta yapılması planlanan yerel seçim kararına sert tepki gösterdi. Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan terör örgütü PKK yönetiminde olacak bir devletin engellenmesi için her türlü girişim yapıldı. Ayrıca, 2015 yılında kabul edilen BMGK'nın 2254 sayılı kararına da karşı atılan "yerel seçim" adımını PYD/ Ypg, ertelemek durumunda kaldı.

İTİRAZLAR DEVAM ETTİ, DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER SIKLAŞTI

Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in Şehba bölgelerinde yapılması planlanan yerel seçim yoğun dış baskılardan dolayı 11 Haziran 2024'e ertelendi. Türkiye itirazlarına devam etti. Gerekli diplomatik görüşmeler yapıldı. Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için atılması gereken her adım atıldı.

SEÇİM KARARINA SERT PROTESTO

Türkiye'nin son ana kadar olmaması için mücadele verdiği sözde "yerel seçim" bir kez daha ertelendi ve 11 Haziran'da yapılmama kararı alındı. Türkiye'nin kararlı tavrını gören bölgedeki aşiret, kabile ve topluluklar da PYD/ Ypg'nin seçim kararını protesto etti.

ABD TAVRINI BELLİ ETTİ

İlk boykot açıklaması Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS)'nden geldi. Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) de seçimlere katılmayacağını açıkladı. Diğer siyasi yapılar da boykot kararına destek verdi. Türkiye'nin karşı çıkması ile bölgede oluşan güç birliği uluslararası mecralarda da karşılık buldu. Sözde seçime karşı bölgede başlayan protestoların artması ile ABD'de tavrını belli etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 11 Haziran'da düzenleyeceği sözde yerel seçimlere ilişkin adil, serbest ve şeffaf bir seçim ortamının bulunmadığı değerlendirmesini yaptı.

SEÇİM AĞUSTOS 2024'E ERTELENDİ

Planladıkları "yerel seçim" için ABD'nin de desteğini göremeyen terör örgütü PYD/ Ypg'de iç çatırdamalar başladı. Hiçbir destek göremeyen PYD/ Ypg sonunda seçimin "ertelenmesi" kararına vardı. Yapılan açıklama ile seçim Ağustos 2024'e ertelendi.