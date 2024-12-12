Üye Girişi
Haberler
Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı

 Fransa, İsrail'den işgal ettiği Golan Tepeleri'nden çekilmesini istedi

Görüntü en büyük destekçisini bile küplere bindirdi

 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı

20 kadın sapıkların elinden böyle kurtarıldı
Anderson Talisca'nın menajeri Galatasaray kampına gitti

Menajeri Galatasaray kampına gitti

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'dan kaçmak zorunda kalan PKK/YPG'li teröristler, Rakka'yı terk etmemek için DEAŞ'lıların giydiği kıyafetleri giyerek "DEAŞ bitmedi" algısı oluşturmaya çalışıyor. Teröristlerin bu kirli planı Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca da doğrulandı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. DEAŞ'lı teröristlerin kıyafetlerini giyerek dünyaya karşı "Örgüt bitmedi" algısı oluşturmaya çalışan terör örgütü PKK'nın kirli planı doğrulandı.

"ALAN KAZANMALARINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Bakanlık kaynakları, "Fırat'ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısı" yapılmaya çalışıldığına dair haberlerle ilgili olarak şunları söyledi: "Fırat'ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısını oluşturmak için PKK/YPG'ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik her türlü faaliyeti takip ediyoruz. Biz muhataplarımıza, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğini defalarca ilettik ve iletiyoruz. Terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz."

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİN DURUMU

Bakanlık kaynakları, Suriye'nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına dair sorular üzerine, "Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir" ifadelerine yer verdi.

"SMO, MÜNBİÇ'İ TERÖRDEN TEMİZLEDİ"

Bakanlık kaynakları, Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü PKK/YPG'den temizlediği Münbiç ile ilgili sorulara şu yanıtları verdi: "Suriye Milli Ordusu (SMO), Münbiç'in tamamında kontrolü sağlamış ve bölgeyi terörden temizlemiştir. Söz konusu gelişme, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğinin sağlanması ve istikrar bozucu terör faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında SMO'nun yıllardır yürüttüğü terörle mücadelenin bir parçasıdır.

Bu gelişme, Türkiye'nin sınır güvenliğine katkı sağlaması ve ülkemize yönelen terör tehdidinin uzaklaştırılması bakımından bizim için de memnuniyet vericidir."

6 ŞEHİT VERDİĞİNİZ HELİKOPTER KAZASININ SEBEBİ

Bakanlık kaynakları, Isparta'da 6 personelin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili, "Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır. Kazanın helikopterin yaşıyla veya bakımıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kaza ile ilgili detaylı inceleme devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
img

Pentagon'un cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
img

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı
img

Türbe alev alev yanarken başında kutlama yaptılar

Son Dakika Haberleri

Çorum FK - Amedspor maçı ne zaman? Çorum FK - Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Malmö-Galatasaray maçı ne zaman? Malmö-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 12 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Karadeniz'de bulunan doğalgaza ne oldu? Karadeniz'de doğal gaz çıkarılıyor mu? CANLI ALTIN KURU | 12 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 12 Aralık Perşembe WhatsApp'a neden girilmiyor? Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daron Acemoğlu Nobel Ödülü aldı mı? La Nina kışı nedir, nasıl geçer? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den La Nina uyarısı! Selena Gomez evleniyor mu? Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.