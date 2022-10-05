Televizyon yıldızı Laura Byrne, eski sevgilisinin bacağıyla ilişkiye girdiğini itiraf etti

Avustralyalı televizyon yıldızı Laura Byrne, eski erkek arkadaşının ilginç fantezisini itiraf etti. Laura, "Her hücrenle sevişmek istiyorum" diyen eski sevgilisinin bacağıyla ilişkiye girdiğini söyledi.

Katıldığı Bachelor dizisi ile ismini duyuran Avustralyalı televizyon kişiliği Laura Byrne, katıldığı bir programda cinsel hayatı ile yaptığı itirafla ağızları açık bıraktı.

İLİŞLİ FANTEZİSİ AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Kocası Matthew Johnson ile evlenmeden önce eski bir erkek arkadaşının çok tuhaf cinsel fantezileri olduğunu söyleyen Laura, erkek arkadaşının yatakta kendisine dizlerini burkmasını söylediğini, daha sonra dizleriyle ilişkiye girdiğini ileri sürdü.

"BENİ İKNA ETTİ"

Bu duruma itiraz eden Laura erkek arkadaşının "Senin tüm hücrelerinle ilişkiye girmek istiyorum" dediğini ve kendisini bu şekilde ikna ettiğini söyledi.

"DOĞUMDAN SONRA UZUN SÜRE İLİŞKİYE GİREMEDİM"

Laura, daha önce de iki çocuğunu dünyaya getirdikten sonra acı çekme korkusu ile uzun süre ilişkiye girmediğini de dinleyicileriyle paylaştı.