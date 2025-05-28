Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
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Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
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Suudi Arabistan'da yüzlerini gizleyen "Özgür Maskeliler Hareketi" üyeleri, Prens Selman yönetimini, İsrail'le normalleşme, sekülerleşme ve ifade özgürlüğü kısıtlamaları nedeniyle protesto etti. Hareketin sözcüsü Kassab, askeri ve sivil eylemler yapacaklarını duyurarak mevcut yönetime sert eleştiriler yöneltti.

Suudi Arabistan'da Prens Muhammed bin Selman'a yönelik yeni bir muhalif hareket ortaya çıktı. Kendilerine "Özgür Maskeliler Hareketi" adını veren ve yüzlerini gizleyen grup üyeleri, ifade özgürlüğünün kısıtlanması, İsrail'le normalleşme adımları, sekülerleşme politikaları ve ekonomik zorlukları gerekçe göstererek sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

MÜSLÜMAN ÜLKELERDEKİ YÖNETİCİLERE AĞIR İTHAM

Hareketin sözcüsü olarak kendini tanıtan ve "Kassab" takma adını kullanan kişi, yayımladığı açıklamada Müslüman ülkelerdeki yönetimleri "haysiyetsiz" olarak niteledi. Kassab, hareketin sivil ve askeri yapılanma altında eylemler düzenleyeceğini, yönetimi protesto etmeye devam edeceklerini belirtti.

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

"FİLİSTİN HALKI SOYKIRIM YAŞARKEN..."

Kassab ikinci açıklamasında ise Suudi Arabistan'ın İsrail'le hava sahası ve ticaret iş birliklerini sert sözlerle eleştirdi. "Filistin halkı soykırım yaşarken, Siyonistlerle kurulan ilişki ihanetten başka bir şey değildir" diyen Kassab, barışçıl protestoculara da seslenerek, "Değişim istiyorsanız yöntemlerinizi değiştirin" ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

20 YILA KADAR CEZASI VAR

Suudi Arabistan'da resmi görüşe aykırı açıklamalar 20 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıKara Ahmet:

ewet daha etkili biseyler yapin

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Haber YorumlarıMGk:

Osmanlıyı yıkmışlar her devletin başına kendilerinden adam koymuşlar 100 yıldır uğraş dur

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Haber YorumlarıSami İşgören:

adamsınızz.bu salmanın ben müslaman olduğundan bile şüphem var.

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Haber Yorumlarıyaprak272766:

ALLAHIN SOPASI BUNLAR

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Haber Yorumlarıbirlitresu:

Umarım çıktığın bu çetin ve zorlu yolda başarılı olursun. Çünkü suud ailesi Amerika'nın himayesi altında inşallah yönetimi değiştirir ve Suudi Arabistan gerçek müslüman bir yönetime kavuşur

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