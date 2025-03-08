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Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

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Suriye'de ordu birlikleri ve devrik Esad rejimi unsurları arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısı artıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi çatışmalarda; güvenlik güçleri ve onlara bağlı grupların 311 kişiyi öldürüldüğünü açıkladı. Bölgesel kaynaklar ise 213 güvenlik personelinin çatışmalarda öldüğünü belirterek, toplam ölü sayısının ise 524'e yükseldiğini ifade ediyor.

Suriye'de perşembe günü devrik rejim güçleri ile Suriye'nin ordu birlikleri arasında başlayan ve ardından daha geniş bir bölgeye yayılan çatışmalar, Şam yönetimine bağlı ordu güçlerince büyük oranda kontrol altına alındı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Şam'da ordu güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 311 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Bölgesel kaynaklar ise 213 güvenlik personelinin çatışmalarda öldüğünü belirterek, toplam ölü sayısının ise 524'e yükseldiğini ifade etti.

SİVİLLER HİMEYMİM HAVA ÜSSÜNE SIĞINDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grubun Lazkiye'de bulunan Rusya kontrolündeki Himeymim hava üssüne sığındığı görülüyor.

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

ASKERİ OKUL YENİDEN EL DEĞİŞTİRDİ

Suriye Savunma Bakanlığı, "Esad ailesinin doğum yeri olan Kardaha'da, aralıkta devrilen rejime bağlı güçler olduğu iddia edilen silahlı gruplara yönelik özel operasyonlar düzenlediklerini ve Ceble'deki askeri okulu yeniden ele geçirdiklerini' duyurdu.

KIRSALDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Suudi Arabistan merkezli Alarabiya ve Al Hadath'ın aktardığına göre, Suriye'nin sahil kentlerinde bugün temkinli bir sessizlik hakimken, Suriye ordusunun Tartus ve Lazkiye kırsallarında askeri harekatlarına devam ettiği belirtildi. Suriye devletine bağlı haber ajansı SANA ise, Şam'a bağlı güvenlik güçlerinin büyük Lazkiye ve Tartus'taki operasyonlarının ardından Lazkiye'deki İbn Sina Hastanesi çevresinde gece saatlerinde hafif düzeyde çatışmalar yaşandığını aktardı.

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

ŞARA'DAN "SİLAHLARI TESLİM EDİN" ÇAĞRISI

Suriye Başkanı Ahmed Şara, 'eski rejim kalıntıları' olarak isimlendirdiği grupları derhal silahlarını teslim etmeye çağırarak, aksi takdirde çok geç olacağı uyarısında bulundu. "Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye'yi test etmeyi denedi ki (yeni Suriye'yi) tanımıyorlar" diyen Şara, "Maruz kaldığımız ihanete rağmen, devlet iç barışın garantörü olmaya devam edecek. Ordumuzu, sivilleri korumaya bağlılıkları için tebrik ediyorum. Sivillere zarar veren herkes, ağır sonuçlara katlanacak" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Lazkiye ve Çevresinde Yaşanmakta Olan Gelişmeler Hakkında: Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yoğun bir gayret ortaya konulmaktadır. Böylesi kritik bir dönemde, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilim ve güvenlik güçlerinin hedef alınmış olması, Suriye'yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek niteliktedir.

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

"HER TÜRLÜ EYLEMİN KARŞISINDAYIZ"

Bu tür kışkırtmaların, Suriye'nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir.

Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir"

6 ÜLKE SALDIRILARI KINADI

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn, Mısır ile Ürdün, Suriye hükümetine ve halkına dayanışmasını teyit ederek, devrik rejimin yasa dışı unsurlarının güvenlik güçlerini hedef alan saldırısını kınadı.

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıBlue Dream:

Suriye halkı birbirine düşürüldü.Htş örgütünü kollayacaksın,kendine göre cumhurbaşkanı seçeceksin,Diğerini Esat rejimi taraftarının kellesini alacaksın sonra sosyal medyada paylaşacaksın.Ne bekleniyordu? Biz de bu gidişle Suriye’den farkımız olmayacak.İmdanlar arasında ayrıştırma,nifak sokarsan olacağı bu.

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Haber YorumlarıAli Davut Boyar:

Nerede işid çi çihatçı varsa hepsinin ….

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Haber YorumlarıFATİH ARSLAN:

Arkadaş sizin tek işiniz savasmi. Bir salın kendinizi aklınızı biraz kullanın artık. Üc günlük dünya için bir birinizi yediz yediz doymadınız.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Colani rolünün geregini yapiyor orda karisiklik cikacakki bunlar bir arada yasayamaz havasi oluşsun sonra kacak lider gelecek nusayri devletini ilan edecek al sana dort parcali suriye birileri seslenecek suriyede artik savastan biktik bunlar birlikte yasayamaz diyecekler ve parcali suriyeyi uluslararasi alanda tanimaya baslayacaklar buna pkk ya harekat yapmasi gerekirken apoculuk oynamaya baslayan bizim hukumet de dahil hepsi dunden parcali suriyeye razi olmuş tabiki surecin zarari birtek bize

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Haber YorumlarıLion 1:

İki gündür vidoalari izliyorum öldürülen binlerce kişi hiç birinde silah gormedim

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp nin zafer diye yutturdugu iste bu 4 parcali suriye colani dort parcali suriyenin sadeve bir bolgesinin piyonu simdi israil şama kadar bunu bahane edip ilerleyecek durzileri ikna edip o bolgede himaye ettigini ilan ederek durzi devleti kuracak boylece guneyden ypg ile el ele birlesecek sizi gidi piyonlar sizi dindar seriatci goruntu sergileyip guya suriyeye hakim oldular ne oldu binlerce katliam devamında daha beter gelecek gibi duruyor colaniciler nasil piyonunuz colani rolunu iyi oynuyormu

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Haber YorumlarıTheC:

Esadçı çeteler hala kol geziyormuş tabii ki gereğini yapacaklar 13 yıl sürdü bu mücadele 3-5 çakala sırtlana mı teslim edecekler sandınız...

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

cihatçıların olduğu yerde huzur olmaz

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Haber YorumlarıDağıstan:

Lazjiye ve cıvarında Nusayri araplar yaşar. Onlar da suriyenin vatandaşları. Yok ederseniz adam ararsınız boşlukları doldurmak için..

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

emperyallerin yıllardır uyguladığı yöntem budur idareyi kendi halkına yıktırıyorsun sonra birini yalandan başa geçirip bi sakinlik sağlıyosun sonra iç savaş başlatıp bütün ülkeyi fraksiyonlara ayırıp küçük idari bölgelere sığınmalarına mecbır ediyosun sonrada zaten hepsiyle kedi yavrusu gibi oynuyosun yugoslavyadan arak a libyaya daha dünyada bir çok örnekte hep aynı oyun oynanmıştır göreceksiniz her yer kan gölü olana kadar müdahale etmeyecekler sonra yardım ayakları ile ülkeye çökecekler

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