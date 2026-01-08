Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri

Suriye'de SDG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra Suriye Ordusu operasyon başlattı.

Bölgede gerginlik her dakika artarken SDG ile Suriye ordusu arasındaki çatışma canlı yayına yansıdı. Dakikalarca silah ve patlama sesleri duyulan bölgede büyük panik yaşandı. O sırada canlı yayında olan CNN Türk muhabiri "Çabuk koş, çıkalım buradan. Çatışma sesleri hiç bu kadar yakından gelmemişti" diyerek yaşanılan paniği aktardı.

İşte çatışma anları

SÜRE DOLDU, OPERASYON BAŞLIYOR

Şam yönetiminin SDG'ye verdiği sürenin TSİ 15.00 itibarıyla dolduğu ifade edildi. Sürenin sona ermesiyle birlikte sahadaki hareketlilik arttı.

İşte çatışma anları

SURİYE ORDUSU: OPERASYONA BAŞLAYACAĞIZ

Suriye Ordusu, Halep'te terör örgütü PKK/ Ypg işgalindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30'da SDG mevzilerine operasyon başlatacağını duyurdu.

MSB: "YARDIM TALEP EDİLİRSE GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLARIZ"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun YPG'ye karşı başlatacağı operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada operasyonun tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. "Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye'nin gerekli desteği sağlayacağı belirtildi.

TAHLİYE İÇİN İNSANİ GEÇİTLER YENİDEN AÇILDI

Suriye'de Halep Valiliği, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin çıkışının engellenmesi üzerine güvenli bölgelere tahliyeyi sağlamak amacıyla iki insani geçidin yeniden açıldığını bildirdi.Sivillerin güvenli bölgelere tahliyesinin sağlanması amacıyla Suriye ordusu ile koordinasyon kurulduğu ve bu kapsamda iki insani geçidin yeniden açıldığı belirtildi. 13.00'a kadar sürecek tahliye için yapılan açıklamada Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmak isteyen sivillerin, bölge halkınca bilinen El-Avarid ve Zuhur Caddesi üzerindeki geçitleri kullanarak Halep kentindeki güvenli bölgelere geçebileceği kaydedildi.

HALEP'TE 3 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Suriye Ordusu, Halep'te terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Halktan PKK/YPG'ye ait tüm noktalardan uzak durmaları istendi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 39 YARALI

Salı gününden bu yana Halep'e yönelik SDG saldırılarında, aralarında beş sivilin de bulunduğu en az altı kişi hayatını kaybetti, 39 kişi ise yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Suriye Sivil Savunması, kötüleşen insani koşullar ve SDG'nin aralıksız bombardımanı nedeniyle çarşamba günü 3 binden fazla sivilin tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye edilenlerin büyük bölümünün Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden olduğu belirtildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Halep Valisi Azzam el-Gharib, SDG saldırıları nedeniyle öğrenciler ve eğitim personelinin güvenliğini gerekçe göstererek, perşembe günü kent genelindeki devlet ve özel okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilmesi kararının uzatıldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Suriye Cumhurbaşkanlığı, 10 Mart'ta SDG'nin devlet kurumlarına entegrasyonunu öngören bir anlaşmanın imzalandığını açıklamış, ülkenin toprak bütünlüğünün teyit edildiğini ve bölünmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiğini duyurmuştu. Ancak atılan imzanın üzerinden aylar geçmesine rağmen SDG'nin anlaşma şartlarını yerine getirmeye yönelik herhangi bir adım atmadı