Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı
CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Telefonunda yapılan kriminal incelemeler sonucunda, Yalım'ın belediye başkanı olmadan önce işlettiği öne sürülen bir pavyona ait olduğu iddia edilen görüntüler ile belediyeye gitmeden maaş aldığı ileri sürülen bir kişiye ait fotoğrafların dosyaya girdiği belirtildi. Öte yandan, soruşturma doğrultusunda Yalım'a ait Uşak'taki 4 işletmeye operasyon düzenlendi.
- CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın telefonunda, belediye başkanı olmadan önce işlettiği iddia edilen bir pavyona ait görüntüler bulundu.
- Özkan Yalım'a ait Uşak'taki 4 işletmede yapılan aramada 8 bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 cd ve 2 kamera kayıt cihazına el konuldu.
- 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen operasyonda Özkan Yalım dahil 13 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında elde edilen dijital veriler, dikkat çeken yeni iddiaları gündeme getirdi.
PAVYON İDDİASI DOSYADA: GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
A Haber’de yer alan habere göre, cep telefonunda yapılan incelemelerde Özkan Yalım'ın belediye başkanı olmadan önce işlettiği öne sürülen bir pavyona ait olduğu iddia edilen görüntülerin soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi. Yetkililer, söz konusu mekanda çekildiği belirtilen görüntülerin detaylı şekilde incelendiğini aktardı.
BELEDİYEYE GİTMEDEN MAAŞ ALAN İSİM DE VAR
Bununla birlikte, belediyeye gitmediği halde maaş aldığı iddia edilen bir kişiye ait fotoğrafların da aynı telefon içeriğinde yer aldığı ifade edildi.
KRİMİNAL İNCELEME SÜRÜYOR
Soruşturma dosyasına giren dijital materyallerin delil kapsamında değerlendirildiği öğrenilirken, savcılık kaynakları telefon verilerinin kriminal incelemesinin sürdüğünü bildirdi. Öte yandan elde edilen bulguların, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında önemli rol oynayabileceği değerlendiriliyor.
YALIM’A AİT 4 İŞLETMEDE ARAMA
Öte yandan soruşturma doğrultusunda Yalım'a ait Uşak'taki 4 işletmeye operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla merkeze bağlı Kaşbelen köyü yakınlarındaki Yalım'a ait otel, restoran, disko ve bara, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen baskında, 8 bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 cd ve 2 kamera kayıt cihazına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda aralarında Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 zanlı gözaltına alınmış