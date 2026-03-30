Haberler

Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Telefonunda yapılan kriminal incelemeler sonucunda, Yalım'ın belediye başkanı olmadan önce işlettiği öne sürülen bir pavyona ait olduğu iddia edilen görüntüler ile belediyeye gitmeden maaş aldığı ileri sürülen bir kişiye ait fotoğrafların dosyaya girdiği belirtildi. Öte yandan, soruşturma doğrultusunda Yalım'a ait Uşak'taki 4 işletmeye operasyon düzenlendi.

  • CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın telefonunda, belediye başkanı olmadan önce işlettiği iddia edilen bir pavyona ait görüntüler bulundu.
  • Özkan Yalım'a ait Uşak'taki 4 işletmede yapılan aramada 8 bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 cd ve 2 kamera kayıt cihazına el konuldu.
  • 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen operasyonda Özkan Yalım dahil 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında elde edilen dijital veriler, dikkat çeken yeni iddiaları gündeme getirdi.

PAVYON İDDİASI DOSYADA: GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

A Haber’de yer alan habere göre, cep telefonunda yapılan incelemelerde Özkan Yalım'ın belediye başkanı olmadan önce işlettiği öne sürülen bir pavyona ait olduğu iddia edilen görüntülerin soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi. Yetkililer, söz konusu mekanda çekildiği belirtilen görüntülerin detaylı şekilde incelendiğini aktardı.

BELEDİYEYE GİTMEDEN MAAŞ ALAN İSİM DE VAR

Bununla birlikte, belediyeye gitmediği halde maaş aldığı iddia edilen bir kişiye ait fotoğrafların da aynı telefon içeriğinde yer aldığı ifade edildi.

KRİMİNAL İNCELEME SÜRÜYOR

Soruşturma dosyasına giren dijital materyallerin delil kapsamında değerlendirildiği öğrenilirken, savcılık kaynakları telefon verilerinin kriminal incelemesinin sürdüğünü bildirdi. Öte yandan elde edilen bulguların, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında önemli rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

YALIM’A AİT 4 İŞLETMEDE ARAMA

Öte yandan soruşturma doğrultusunda Yalım'a ait Uşak'taki 4 işletmeye operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla merkeze bağlı Kaşbelen köyü yakınlarındaki Yalım'a ait otel, restoran, disko ve bara, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen baskında, 8 bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 cd ve 2 kamera kayıt cihazına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda aralarında Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 zanlı gözaltına alınmış

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEmre emre:

Ya Hemen Kötü Düşünmeyin,Otel Odasında Halkın Sorunlarını Tartışıyorlardı ve Gerekli Malzeme için Talimatı verdi, Yaz Kızım 200 TORBA ÇİMENTO,2 KAMYON ÇAKIL,

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Zalime mazlum demek, mazluma zulümdür. Bir yöneticinin halka hizmet etme dışında bir gayesi olmamalıdır. Eğer bu yolun yolcusu isen, halka zulum etmenin de bir manası yoktur.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıuCube :

Arkadaş bu genç kız, bu adamda ne bulmuş diyeceğim ama paranın gözünü seveyim... Neler neler yaptırıyor insana. Allah hidayet versin, ne diyeyimki! ;))

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan:

yaz kizim sekretere gomme mudure basma kalem.mudure kayma.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Pavyonlar şuan bile doludur ordakilerdende aynı görüntüler çıkar. Burdaki sorun CHP de pavyoncu olmayan adam varmı ki belediye başkanı onu yapsınlar. Sanmıyorum o yüzden normaldir

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu

Galatasaray'la rakip oldu
Son 72 saat! Maliye yakın takibe başladı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı geldi

Son 72 saat! Maliye yakın takibe başladı, Bakan Şimşek'ten uyarı geldi
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

Kameraları görünce panik oldular! Aralarındaki konuşmaya dikkat
Dondurma içinde çivi yedirdikleri müşteriye 14 milyon dolar tazminat ödeyecekler

Yediği dondurma ile hayatı kararan kadına rekor tazminat
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu

Galatasaray'la rakip oldu
Son 72 saat! Maliye yakın takibe başladı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı geldi

Son 72 saat! Maliye yakın takibe başladı, Bakan Şimşek'ten uyarı geldi
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti