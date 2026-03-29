İran: İsrail'in üniversite saldırılarına karşılık ABD-İsrail bağlantılı üniversiteler 'meşru hedef' oldu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş ikinci ayına girerken İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Tahran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İRAN, İSRAİL VE ABD BAĞLANTILI ÜNİVERSİTELERİ 'MEŞRU HEDEF' İLAN ETTİ

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre "Amerika Birleşik Devletleri'nin suçlu yöneticilerine uyarı:" notuyla paylaşılan açıklamada, "Amerikan-Siyonist güçler, İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dahil İran üniversitelerini defalarca bombaladı. Beyaz Saray'ın pervasız yöneticileri bilmelidir ki bundan böyle işgalci rejimin ( İsrail ) tüm üniversiteleri ve Batı Asya'daki Amerikan üniversiteleri, İran üniversitelerinin yıkımına misilleme olarak meşru hedef olarak kabul edilecektir" ifadelerine yer verildi.

TARİH VERDİ, ŞARTINI AÇIKLADI

Açıklamada bölgedeki Amerikan üniversitelerinin personeline, öğrencilerine ve bu üniversitelerin çevresinde yaşayanlara kendi can güvenlikleri için üniversitelerden en az bir kilometre uzağa çekilmeleri tavsiyesinde bulunularak şöyle denildi: "Eğer ABD hükümeti, bölgedeki üniversitelerinin iki misilleme saldırısından sonra da zarar görmemesini istiyorsa en geç 30 Mart Pazartesi günü Tahran saatiyle 12.00'a kadar üniversitelerin bombalanmasını kınayan resmi bir açıklama yayınlamalıdır. Ayrıca üniversitelerinin daha sonra da zarar görmemesini istiyorsa, vahşi müttefik güçlerinin üniversitelere ve araştırma merkezlerine saldırmasını engellemelidir, aksi takdirde tehdit geçerliliğini koruyacak ve gerçekleştirilecektir.”

ABD ve İsrail saldırılarında, 6 Mart'ta İsfahan Teknoloji Üniversitesi, önceki gün de Tahran'daki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hedef olmuştu.

Kaynak: AA