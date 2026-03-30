Diyarbakır'da bir kişi silahla karısını öldürdü, dayısını yaraladı

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde bir kişi, evinde eşini ve dayısını uygunsuz vaziyette yakaladıktan sonra silahla ateş açtı. Olayda 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybederken, dayı ise ağır yaralandı. Şüpheli, olayın ardından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir kişi, iddiaya göre evinde uygunsuz vaziyette yakaladığı karısını öldürdü, dayısını yaraladı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre akşam evine giden M.D., evde 4 çocuk annesi olan eşi Ö.D. ve dayısı A.T.’yi uygunsuz şekilde yakaladı. Silahını alan M.D., eşi Ö.D. ve A.T.’nin üzerine kurşun yağdırdı.

EŞİ ÖLDÜ, DAYISI AĞIR YARALI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Ö.D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan A.T. yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli M.D, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de bölgede güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA / İHA

Kaynak: AA / Aydın Arık
