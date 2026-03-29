Fenerbahçe'nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı! Yataktaki Beşiktaş detayı bomba

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cenk Tosun, oğlunun oyun oynadığı bir anı sosyal medyada paylaştı. Ancak paylaşımda dikkat çeken detay, Cenk Tosun'un oğlunun yatağındaki nevresim takımının Beşiktaşlı olması oldu.

  • Cenk Tosun, oğlunun yatağında Beşiktaş nevresim takımı bulunan bir fotoğraf paylaştı.
  • Beşiktaş taraftarları, Cenk Tosun'un 1 yıllığına takıma geri dönmesi için çağrıda bulundu.

Ara transfer döneminde kadro dışı kaldığı Fenerbahçe'den Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya transfer olan Cenk Tosun, sürpriz bir paylaşımda bulundu.

BEŞİKTAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak beklediği istikrarı yakalamayan Cenk Tosun, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak oğlunun oyun oynadığı bir anı takipçilerine sundu. Paylaşımda yer alan Beşiktaş detayı gözlerden kaçmadı. 34 yaşındaki deneyimli oyuncunun oğlunun yatağında bulunan nevresim takımının Beşiktaşlı olduğu görüldü.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN ''GERİ DÖN'' ÇAĞRISI

Uzun yıllar kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla siyah-beyazlı taraftarlarla arasında bir kırgınlık oluşan Cenk Tosun'un bu paylaşımı sonrası bazı taraftarlar, deneyimli oyuncunun jübilesini siyah-beyazlı takımda yapması gerektiğini savundu. Milli oyuncunun hesabına birçok yorum atan Beşiktaş taraftarı, 1 yıllığına takıma geri dönmesi yönünde oyuncuya ve yönetime çağrıda bulundu.

Cemre Yıldız
