Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Dün gece Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayının ardından patlak veren olayların yankıları sürerken bugün de Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altında tuttuğu bölgelerde karışıklık çıktı. Azez'deki sebze ve meyve halinde Türkiye'den gelen tırlara provokatör bir grup tarafından saldırı düzenlenirken, bir grup da Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştı. Tırmanan gerginlik esnasında askerlerimiz göstericileri karargahtan uzaklaştırmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı.