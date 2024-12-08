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Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon yürüten silahlı muhalifler, başkent Şam'ın kontrolünü tamamen ele geçirdi. Suriye Ordu Komutanlığı rejimin düştüğünü subaylarına iletirken, Şam'ı terk eden Beşar Esad'ın rotasının neresi olduğu henüz bilinmiyor. Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali de halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu açıkladı.

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar yalnızca birkaç günde herhangi bir dirençle karşılaşmadan Halep, İdlib, Tel Rıfat, Hama ve Humus'un ardından dün gece saatlerinde başkent Şam'ı ele geçirdi.

"ESAD REJİMİ DÜŞTÜ"

Muhaliflerin kontrolü büyük ölçüde ele geçirdiği başkent Şam'da Suriye ordu güçleri Uluslararası Havalimanı'nı terk ederken Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Suriye Ordu Komutanlığı Esad rejiminin düştüğünü subaylarına iletti.

Suriye'de muhalifler başkentin kontrolünü ele geçirdi, Beşar Esad Şam'ı terk etti

BAŞBAKAN'DAN KRİTİK BİR ÇAĞRI GELDİ

Ajans ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak bilinmeyen bir noktaya hareket ettiğini de paylaştı. Yaşanan gelişmelerin ardından kritik bir açıklama ise Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali'den geldi.

Suriye'de muhalifler başkentin kontrolünü ele geçirdi, Beşar Esad Şam'ı terk etti

"DEVLET KURUMLARININ KORUNMASI ÇAĞRISI YAPIYORUM"

Halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu söyleyen Muhammed Gazi El-Celali, "Evimdeyim, hükümeti devretme konusunda destek vereceğim. Devlet kurumlarının korunması çağrısı yapıyorum."

Suriye'de muhalifler başkentin kontrolünü ele geçirdi, Beşar Esad Şam'ı terk etti

"KARANLIK GÜNLER SONA ERDİ"

Şam'a giren Suriyeli muhalifler ise, "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklamasını yaptı. Diğer yandan Rejim güçleri Şam Uluslararası Havalimanı dahil olmak üzere silah bıraktı. Muhalifler Şam'ın Esad'dan kurtulduğunu açıklayarak "karanlık günlerin sona erdi" ifadelerini kullandı. Muhalifler, eski başbakanın denetiminde kalacak kamu kurumlarına yaklaşmanın yasak olduğunu duyurdu.

Suriye'de muhalifler başkentin kontrolünü ele geçirdi, Beşar Esad Şam'ı terk etti

"ÖZGÜR SURİYE'YE GERİ DÖNEBİLİRSİNİZ"

Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen muhalifler, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yaptı. Suriyelilere işkence ve insanlık dışı muamelelerde bulunmasıyla bilinen Sednaya hapishanesinde mahkumlar muhalifler tarafından serbest bırakıldı.

Suriye'de muhalifler başkentin kontrolünü ele geçirdi, Beşar Esad Şam'ı terk etti

EMEVİ MEYDANI'NDA KUTLAMALAR BAŞLADI

Şam'da halk Emevi Meydanı'nda kutlamalara başladı. Binlerce kişi Esad rejimine karşı sloganlar atarak şehir merkezinde toplandı.

Suriye'de muhalifler başkentin kontrolünü ele geçirdi, Beşar Esad Şam'ı terk etti

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Suriye'de muhalifler başkentin kontrolünü ele geçirdi, Beşar Esad Şam'ı terk etti

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Suriye'de muhalifler başkentin kontrolünü ele geçirdi, Beşar Esad Şam'ı terk etti

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar da 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Başkente açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (73)

Haber YorumlarıAdnan Metin:

Suriye'yi Esat ve diğer terör guruplarından kurtaran sayın cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır yani türk ordusunun başarısıdır artık batılı ülkeler bundan böyle orta doğuda cırıt atamıyacak yavaş yavaş osmanlı Türkiye Cumhuriyeti uyandı . rabbim ordumuza asker ve polisimize güç kuvvet versin

Yorum Beğen454
Yorum Beğenme382
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Haber YorumlarıMutlu Can:

Silahlı muhalif demek güzellemedir. Darbe yaptılar. Gerçekleri konuşalım surda.

Yorum Beğen229
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Haber YorumlarıBuğra Er:

İSRAİLE YOL VERDİLER RESMEN

Yorum Beğen247
Yorum Beğenme197
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Haber YorumlarıÇağrı Sevgili:

zafer inananların esadın canlı çıkması bizi üzer

Yorum Beğen254
Yorum Beğenme162
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Haber YorumlarıFB:

Allah-u Ekber

Yorum Beğen213
Yorum Beğenme116
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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Sevinenler İtsraile komşu oldunuz. Hadi bakalım Gazzeyide özgürleştirinde görelim.

Yorum Beğen193
Yorum Beğenme125
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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

İsrail ve Türkiye’nin ortak darbesi.

Yorum Beğen135
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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Türkiyeyi ilgilendiren konu ne burda. Önmeli olan tr deki suriler gitcekmi gitmicek mi. Akp rejimi bakalım ne yapacak

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Haber Yorumlarıbombo linni:

İnşallah mevcut ve gelecek durum Devletimize Milletimize hayır getirir bakalım göreceğiz

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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Ohhhh

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