Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar yalnızca birkaç günde herhangi bir dirençle karşılaşmadan Halep, İdlib, Tel Rıfat, Hama ve Humus'un ardından dün gece saatlerinde başkent Şam'ı ele geçirdi.

"ESAD REJİMİ DÜŞTÜ"

Muhaliflerin kontrolü büyük ölçüde ele geçirdiği başkent Şam'da Suriye ordu güçleri Uluslararası Havalimanı'nı terk ederken Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Suriye Ordu Komutanlığı Esad rejiminin düştüğünü subaylarına iletti.

BAŞBAKAN'DAN KRİTİK BİR ÇAĞRI GELDİ

Ajans ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak bilinmeyen bir noktaya hareket ettiğini de paylaştı. Yaşanan gelişmelerin ardından kritik bir açıklama ise Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali'den geldi.

"DEVLET KURUMLARININ KORUNMASI ÇAĞRISI YAPIYORUM"

Halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu söyleyen Muhammed Gazi El-Celali, "Evimdeyim, hükümeti devretme konusunda destek vereceğim. Devlet kurumlarının korunması çağrısı yapıyorum."

"KARANLIK GÜNLER SONA ERDİ"

Şam'a giren Suriyeli muhalifler ise, "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklamasını yaptı. Diğer yandan Rejim güçleri Şam Uluslararası Havalimanı dahil olmak üzere silah bıraktı. Muhalifler Şam'ın Esad'dan kurtulduğunu açıklayarak "karanlık günlerin sona erdi" ifadelerini kullandı. Muhalifler, eski başbakanın denetiminde kalacak kamu kurumlarına yaklaşmanın yasak olduğunu duyurdu.

"ÖZGÜR SURİYE'YE GERİ DÖNEBİLİRSİNİZ"

Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen muhalifler, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yaptı. Suriyelilere işkence ve insanlık dışı muamelelerde bulunmasıyla bilinen Sednaya hapishanesinde mahkumlar muhalifler tarafından serbest bırakıldı.

EMEVİ MEYDANI'NDA KUTLAMALAR BAŞLADI

Şam'da halk Emevi Meydanı'nda kutlamalara başladı. Binlerce kişi Esad rejimine karşı sloganlar atarak şehir merkezinde toplandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar da 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Başkente açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.