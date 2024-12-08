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Filistin'e giderken Şam'da esir düşmüştü! Manisalı genç 13 ay sonra özgürlüğüne kavuştu

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Filistin'e destek olmak amacıyla yola çıkan ve Suriye'de esir düşen Türk vatandaşı Engin Arslan, 13 ayın ardından özgürlüğüne kavuştu. Suriye Milli Ordusu'nun hapishanedeki mahkumları serbest bırakmasıyla birlikte Türkiye'ye doğru yola çıkan Arslan, Manisa'daki ailesini görüntülü arayarak müjdeli haberi verdi.

Filistin'e savaşmaya giden Türk vatandaşı Engin Arslan Suriye'de esir düşmüştü, sevindirici haber geldi. 13 aydır hapiste olan Manisalı genç özgürlüğüne kavuştu.

Suriye'de Esir Düşen Türk Vatandaşı Engin Arslan Özgürlüğüne Kavuştu

FİLİSTİN HALKINA DESTEK OLMAK İÇİN YOLA ÇIKTI, ŞAM'DA ESİR DÜŞTÜ

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Engin Arslan, İsrail'in Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmasından etkilenerek, Filistin halkına destek olmak için bölgeye doğru yola çıktı. Suriye'den geçerken yakalanan ve Şam'daki bir cezaevine atılan Engin Arslan'dan 13 aydır haber alamayan acılı aile, bir yandan haber kanallarından Suriye'deki gelişmeleri takip ederken bir yandan gelecek müjdeli haberi bekledi. Şam'daki bir cezaevinde 13 aydır esir tutulan Engin Arslan, Suriye Milli Ordusu'nun hapishanedeki mahkumları serbest bırakmasıyla birlikte özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'ye doğru yola çıkan Arslan, Manisa'daki ailesini görüntülü arayarak müjdeli haberi verdi. Sağlığının yerinde olduğu öğrenilen Engin Arslan'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye girmesi bekleniyor.

Suriye'de Esir Düşen Türk Vatandaşı Engin Arslan Özgürlüğüne Kavuştu

"13 AYDAN BERİ GÖZYAŞLARIMIZ ŞU AN DİNDİ"

13 aydır gözyaşlarıyla oğlundan bir haber bekleyen baba Metin Arslan, gelen haberle sevinç gözyaşlarına boğuldu. Sabah saatlerinde oğlu Engin ile görüntülü görüşme yaptığını söyleyen baba Metin Arslan, "Çok güzel bir duygu. 13 aydan beri gözyaşlarımız şu an dindi. Sevinç gözyaşlarımız akıyor şu an. Allah bir daha bize böyle bir şey yaşatmasın. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sabah saat 8.30'da kendisi aradı. Çıktığını ve yolda olduğunu söyledi. 2-3 sefer daha görüntülü görüştük. Halep'e doğru geldiklerini söylediler. Şu an bulundukları yerde internet çekmiyor ama yolda olduğunu biliyoruz. Halep'i geçtiklerini söylediler. Hemen hemen sınıra gelmişlerdir. 1-2 gün içerisinde Manisa'ya döneceklerdir. Sürece bağlı. Tez zamanda oğlumuza sarılırız. Gereken yerleri aradık. Belediye başkanımız, oradaki personellerle görüştük. Valiliklerle görüştük. Kısa bir zamanda evine kavuşacağını söylediler. Şu savaşı her gün haberlerden takip ettik. Sabah saat 4'te haberleri açtım dinliyordum, 8.30'da müjdeli haber geldi" dedi.

Suriye'de Esir Düşen Türk Vatandaşı Engin Arslan Özgürlüğüne Kavuştu

"ÇOK BÜYÜK BİR SINAVDAYDIK"

Artık ağlamayacağını söyleyen anne Sultan Arslan, "Artık ağlamayacağım. 1 seneyi geçti gözyaşlarım hiç durmadı. Çok şükür sabah sesini duydum, görüntülü aradı yüzünü gördüm. Bir nebze de olsa yüreğime su serpildi. Değişmiş geldi. Ben sadece yüzünü gördüm. Ama yeter ki Allah'ın izniyle yavruma kavuşayım. Allah nasip ederse her şey yoluna girer. Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Çok büyük bir sınavdaydık. Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.,

Suriye'de Esir Düşen Türk Vatandaşı Engin Arslan Özgürlüğüne Kavuştu

Öte yandan 13 aylık süreçte çaba harcayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun, Türkiye sınırına ulaşmak üzere olan EnginArslan'ın sınırdan sorunsuz bir şekilde geçmesi için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bizzat görüştüğü öğrenildi.

Arslan'ın kısa süre içerisinde Manisa'da olması bekleniyor.

Filistin'e giderken Şam'da esir düşmüştü! Manisalı genç 13 ay sonra özgürlüğüne kavuştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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