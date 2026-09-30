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Amasya'da öfkeli boğa komşu ahıra daldı! Süt sağım makinesini boynuzuna takıp sürükledi

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Amasya'da öfkeli boğa komşu ahıra daldı! Süt sağım makinesini boynuzuna takıp sürükledi
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ineklerin peşinden komşu ahıra giren öfkeli boğa, boynuzuna ipi dolanan süt sağım makinesini sürükleyerek götürdü. Makinenin hasar aldığı o anlar ahırın güvenlik kamerasına yansıdı. Ahır sahibi Serkan Karakuş, yeni aldığı makinenin başına geleni görüntülerden şaşkınlıkla izledi.

Amasya'da ineklerin peşinden komşu ahıra giren öfkeli boğa, çıkışta peşine taktığı süt sağım makinesini sürükledi. O anlar ahırın güvenlik kamerasına yansıdı.

İPİ BOYNUZUNA DOLANDI

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Hacı Abdullah Kışlası Mahallesi'nde yaşanan olayda ineklerin peşinden komşu evin ahırına giren öfkeli boğa, süt sağım makinesini hedef aldı. Sarkan ipin boynuzuna dolandığı boğanın sürüklediği makine hasar aldı. O anlar ahırın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YENİ ALDIĞI MAKİNEYİ GÖTÜRDÜ

Görüntüleri şaşkınlıkla izleyen ahır sahibi Serkan Karakuş, "Öfkeli boğa yeni aldığım süt sağım makinesini boynuzuna takıp götürmüş" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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