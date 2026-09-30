'Gençlik nereye gidiyor' dedirten görüntü

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İstanbul Fatih Çapa’da bir ilkokulun önü, aynı lisede eğitim gördükleri öğrenilen kız öğrencilerin dehşet saçan kavgasına sahne oldu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, akran zorbalığının ulaştığı korkunç boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

"HADİ BAŞLAYABİLİRSİNİZ" DEDİLER VE...

Görüntülerde, okul önünde toplanan kalabalığın arasında iki kız öğrencinin karşı karşıya geldiği görüldü. Kaydı alan kişinin rahat tavırlarla “Hadi başlayabilirsiniz” demesinin hemen ardından öğrencilerden biri diğerine acımasızca saldırdı. Tekme, tokat ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada saldırgan öğrenci, diğer kızı yere yatırarak üzerine çıktı.

YERE DÜŞEN ÖĞRENCİNİN BAŞINA TEKME ATTI

Yerde savunmasız kalan öğrencinin üzerine bacağıyla bastıran saldırgan, çirkin şiddeti bir adım öteye taşıyarak yerdeki öğrencinin başına ayağıyla tekme attı. Saldırgan öğrenci öfkeyle “N’oldu? Ben sana ne dedim?” diye bağırırken, darbedilen öğrenci ise “Bıraksana şerefsiz” diyerek kendini korumaya çalıştı.

BAZILARI "AYIRMA" DİYE BAĞIRDI

Çevrede bulunan diğer öğrencilerin ise kavgayı ayırmak yerine adeta bir gösteri gibi izlemesi ve şiddeti körüklemesi dikkat çekti. Dehşet anları sürerken bazı öğrencilerin “Ayırma!” diye bağırması, izleyenlerin kanını dondurdu.

Kaynak: Haberler.com