61 yaşındaki adam kadın iç çamaşırlarıyla apartmanda yakalandı

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Singapur'da 61 yaşındaki bir adamın, kadın iç çamaşırları ve perukla bir apartmanın ortak kullanım alanında uygunsuz şekilde dolaşması mahkemede sonuçlandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından hakkında işlem başlatılan adam, kamuya açık alanda müstehcen davranışta bulunmaktan suçlu bulunarak 8 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

İNTERNETTEN İÇ ÇAMAŞIRI VE PERUK SATIN ALDI

Mahkeme kayıtlarına göre 61 yaşındaki Ng Chong Teck, olaydan önce internet üzerinden çeşitli kadın iç çamaşırları ile peruk satın aldı. Ayrıca geri dönüşüm kutusundan en az iki kadın iç çamaşırı aldığı ve bir külotlu çorabın kasık bölümünü keserek değiştirdiği belirtildi.

Olay, 15 Ağustos 2026'da Singapur'un Chai Chee bölgesinde meydana geldi. Ng, gece saat 01.58 sıralarında Chai Chee Road'daki bir apartmanın 14'üncü katına çıktı.

APARTMAN KORİDORUNDA DOLAŞTI

Burada peruk, sütyen ve üzerinde değişiklik yaptığı külotlu çorabı giyen adam, daha sonra apartmanın ortak koridorunda dolaşmaya başladı.

Mahkemeye sunulan suçlamaya göre Ng'nin cinsel organı açıkta olacak şekilde kadın iç çamaşırlarını üzerine bağladığı ve koridorda dolaşırken zaman zaman kendisine dokunduğu belirtildi. Koridorun kamuya açık bir alan olduğu ve davranışın çevrede bulunan kişileri rahatsız ettiği kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERASI YAKALADI

61 yaşındaki adamın koridordaki hareketleri, apartmanda yaşayan bir kişinin kapısında bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüleri fark eden apartman sakini durumu polise bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından Ng hakkında kamuya açık alanda müstehcen davranışta bulunmak suçlamasıyla işlem başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAYA KARIŞMIŞ

Soruşturma sırasında Ng'nin benzer nitelikte başka bir olay nedeniyle de suçlandığı ortaya çıktı. Mahkeme kayıtlarına göre adam, 3 Eylül 2025'te Chai Chee Avenue'daki başka bir apartmanın merdiven sahanlığında müstehcen bir eylemde bulundu. Her iki olay nedeniyle hakkındaki suçlamalar Singapur Ceza Kanunu'nun kamuya açık alanlardaki müstehcen davranışları düzenleyen hükmü kapsamında değerlendirildi.

8 HAFTA HAPİS CEZASI

Mahkeme, 29 Eylül'de 61 yaşındaki adamı suçlu buldu. Ng Chong Teck hakkında 8 hafta hapis cezası verildi.

Singapur'da kamuya açık bir alanda müstehcen davranışta bulunma suçu üç aya kadar hapis, para cezası veya her iki yaptırımla birden cezalandırılabiliyor.

Kaynak: Haberler.com