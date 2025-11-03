4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre, ilçede saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Sındırgı olurken, sarsıntının 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Deprem, İzmir, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar panikle sokaklara çıktı.

"BEKLENEN EN BÜYÜK ARTÇI DEPREM"

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin, 27 Ekim 2025'te yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin en büyük artçısı olduğunu belirtti.

"YAPI HASARI ARTTI"

Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"3 Kasım 2025 saat 15.35'te Sındırgı Büyükdağdere'de 11-13 kilometre derinlikte 5,1 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Bu, 27 Ekim'deki 6,1'lik depremin beklenen en büyük artçısıdır. Bundan daha büyük bir sarsıntı beklenmesi şaşırtıcı olur. Ancak 5,1 büyüklüğündeki deprem Sındırgı'daki yapı hasarlarını artırmıştır."

"SINDIRGI ACİL OLARAK TAŞINMALI"

Ercan, ilçenin zemin yapısına dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

"Sındırgı'nın kurulu olduğu alan eski bir sazlık ve göl yatağıdır. Bu nedenle sarsıntı dalgaları üç-dört kat büyüyerek yapılara yansımaktadır. Kolon kesmeleri, sıvılaşma olayları ve rezonans etkileri nedeniyle hasar oranı artmıştır. Kırık hattı güneydoğuya ilerlemektedir. Daha büyük bir deprem yaşanması halinde Sındırgı ciddi hasar görebilir. İlçenin, eski bataklık bölgesinden TOKİ konutlarının bulunduğu daha sağlam zemine taşınması gerekmektedir."