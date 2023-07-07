Sudan'daki iç çatışma sonucu 3 milyon insan yerinden edildi

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi, Sudan'daki iç çatışma sebebiyle yaklaşık 3 milyon insanın yerinden edildiğini duyurdu. Ülke dışına kaçan kişilerin çoğunlukla Mısır, Çad, Güney Sudan, Etiyopya ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne gittiği belirtildi. Sudan nüfusunun yaklaşık yarısı acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.