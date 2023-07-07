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Sudan'daki iç çatışma sonucu 3 milyon insan yerinden edildi

Sudan'daki iç çatışma sonucu 3 milyon insan yerinden edildi

Dünya Haberleri

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi, Sudan'daki iç çatışma sebebiyle yaklaşık 3 milyon insanın yerinden edildiğini duyurdu. Ülke dışına kaçan kişilerin çoğunlukla Mısır, Çad, Güney Sudan, Etiyopya ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne gittiği belirtildi. Sudan nüfusunun yaklaşık yarısı acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi, Sudan'daki iç çatışma sebebiyle yaklaşık 3 milyon insanın yerinden edildiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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