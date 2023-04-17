Sudan'da çatışmalar şiddetleniyor! 185 kişi hayatını kaybetti, 1800'den fazla yaralı var

Sudan'da başkent Hartum başta olmak üzere birçok bölgede ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmalar 48 saattir sürerken, Birleşmiş Milletler şimdiye kadar 185 kişinin hayatını kaybettiğini; 1800'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

İç savaşa sürüklenen Sudan'da gerilim gittikçe daha da yükseliyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, ülkede ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle 185 kişinin hayatını kaybettiğini, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurdu.

"ÇATIŞMAYA ACİLEN SON VERİN"

Perthes, video konferans yoluyla New York'taki BM binasındaki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumartesi sabahı başlayan çatışmaların sürdüğünü aktaran Perthes, Sudan halkının temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak için birkaç saatlik çok kısa süreli ateşkes anlaşması sağladıklarını belirtti. Perthes, "İki tarafa da çatışmaya acilen son verme ve yardım çalışanlarına yönelik erişim engelini kaldırma çağrısında bulunuyoruz. İki taraf da BM örgütlerini, büyükelçilikleri ve tıbbi tesisleri korumak zorunda. Çok ciddi ihlaller gerçekleşiyor." diye konuştu.

"İKİ TARAF DA BARIŞ İSTEĞİNDE GÖRÜNMÜYOR"

BM örgütlerinin, yardım operasyonlarını saldırı altında sürdürmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Perthes, personelin evlerinden dışarıya çıkamadığını söyledi. Perthes, bazı bölgesel ülkeler ve Arap Birliğinin arabuluculuk teklifinde bulunduğuna ancak mevcut durumun buna çok elverişli olmadığına işaret ederek "İki taraf da çok fazla arabuluculuk ya da barış isteğinde görünmüyor. İki taraf da diğerinin pes etmesini bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMANIN PERDE ARKASI

Ekim 2021'deki darbeden bu yana Sudan bir generaller konseyi tarafından yönetiliyor ve anlaşmazlığın merkezinde iki askeri yetkili var. Silahlı kuvvetlerin başı ve fiilen ülkenin devlet başkanı olan General Abdulfettah el-Burhan. Yardımcısı ise Hızlı Destek Güçleri'nin (RSF) lideri General Mohamed Hamdan Dagalo.

Bir paramiliter güç olan Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) üyeleri ve askerler savaşırken, başkentin dört bir yanındaki kilit stratejik noktalarda çatışmalar yaşanıyor. RSF'nin 100 binden büyük bir güç olması ordu için kritik bir tehdit oluşturuyor. RSF ayrıca birçok insan hakları ihlaliyle de suçlanıyor.

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) kapalı oturumda Sudan'daki durumu ele aldığını duyuran Perthes, Konsey'in çatışmaların hemen ardından yazılı açıklama yapmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Perthes, BMGK'nin sağladığı birliği muhafaza etmesinin önem taşıdığını belirterek Konseyin ve bazı komşu ülkelerin nüfuzlarını çatışmayı sonlandırmak için kullanacağını düşündüğünü ifade etti.