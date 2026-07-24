İran'da Okul Saldırısı: Çocukların Ölümü ve Savaşın Sivil Bedeli

UYARI: Bu haber, çocukların ölümüne ilişkin üzücü ve sarsıcı anlatımlar içeriyor. Amaineh Nademi, eski okulundan geriye kalanların arasında dikkatle yürüyor. Kırık dökük beton parçaları, hasar gören üst kattan düşecekmiş gibi aşağı sarkıyor. Birkaç sınıf hala ayakta; parlak renkli duvarları, boyanmış balon ve çiçeklerle süslü. 33 yaşındaki öğretmen, eskiden neyin nerede olduğunu tam olarak biliyor: Kız öğrencilerin sınıfları üst katta, erkek öğrencilerinki alt kattaydı. Müdürün odası ve mescit de buradaydı. İran'ın güneyindeki küçük Minab kentinde bulunan Şecere-i Tayyibe İlkokulu'nda birinci sınıftaki kız öğrencilere ders verdiği sınıftan geriye ise yalnızca enkaz kaldı.

28 Şubat'ta, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı ilk saatlerde okulun vurulması, sıradan bir Cumartesi sabahını savaşın en büyük trajedilerinden birine dönüştürdü. Bu, aynı zamanda savaş boyunca tek seferde en fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırı oldu.Minab Savcılığına göre saldırıda, aralarında 120 çocuk ile hamile bir kadın ve doğmamış bebeğinin de bulunduğu toplam 156 kişinin öldüğü doğrulandı.Uzmanlar, kanıtların okulu ABD güçlerinin vurduğuna işaret ettiğini söylüyor. Okul, uydu görüntülerine göre birkaç kez vurulan İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir yerleşkenin hemen yanında bulunuyor.ABD saldırının sorumluluğunu üstlenmedi. Ancak Amerikan basınında yer alan haberlerde, askeri soruşturmayı yürüten yetkililerin saldırının büyük olasılıkla ABD güçleri tarafından kazara düzenlendiği sonucuna vardığı belirtildi.

Burada yaşananların acısı hala çok taze. Öğretmenler, her gün okulun bulunduğu yerde dua ettiklerini söylüyor. Kurtarma ekipleri de hayatını kaybedenlerin kalıntılarını aramayı sürdürüyor.Üst katın büyük bölümü alt katın üzerine çökmüş durumda. Amaineh, buraya artık okul denemeyeceğini söylüyor: "Burası yalnızca ölümün, kederin ve burada dökülen kanın kokusunu taşıyan duvarlardan ibaret."İranlı yetkililer okulu ziyaret etmemizi özellikle istedi. Onlara göre burası, Washington'ın İran'ın askeri ve güvenlik yapılanmasını hedef alan bir operasyon olarak sunduğu harekatın gerçekte sivillere nasıl yıkıcı bir bedel ödettiğinin kanıtı.'Hepimiz havaya savrulduk'Amaineh, okul gününün her zamanki gibi başladığını anlatıyor.Ramazan ayı olduğu için çocukların Kur'an okumak üzere mescitte toplandığını, ardından öğrencilerine Fars alfabesinin yeni bir harfini öğretmeye başladığını hatırlıyor.Ancak savaşın ilk saldırıları İran'ın farklı bölgelerinde yaşanırken okul müdürü okulun kapatılacağını duyurmuş. Öğretmenler de velilerle iletişime geçerek çocuklarını almalarını istemeye başlamış.Amaineh, okulun yakınlarında ilk patlama sesini duyduğunda birinci sınıftaki 15 öğrencisinden yalnızca beşinin üst kattaki sınıfta kaldığını söylüyor. O sırada koridorda olduğunu ve çocukları almak için sınıfa koştuğunu anlatıyor: "Tam dışarı çıkmak üzereyken bir füze okula isabet etti. Bir şey benim ve öğrencilerimin başına çarptı; hepimiz havaya savrulduk."Ardından sınıfı yoğun siyah duman kaplamış: "Kollarımda tuttuğum öğrencileri bile göremiyordum. Nefes alamıyorduk."Amaineh, başka bir patlama daha duyduğunu; çığlıkları, çocukların ağlamalarını ve ardından okulun "bir anda tamamen yıkılmasını" hatırladığını söylüyor."Benden ve öğrencilerden kan akıyordu" diye ekliyor.

Duman kısa süreliğine dağıldığında yaralı çocukları aşağıdaki insanlara uzattığını, ardından ateşin ve enkazın arasından geçerek okulun kapısına doğru ilerlediğini anlatıyor. Orada kalabalık bir veli grubuyla karşılaşmış. Birçoğu, ayakkabılarını giymeye bile fırsat bulamadan okula koşmuş.Şok ve kafa karışıklığı içinde binadaki herkesin çoktan dışarı çıktığını düşündüğü için velilerin neden okula doğru koştuğunu anlayamadığını söylüyor: "Hepsinin enkaz altında kaldığını bilmiyordum."Amaineh altı yıldır bu okulda birinci sınıflara ders veriyordu. O gün hayatını kaybeden öğrencilerinin ve meslektaşlarının isimlerini sıralıyor: Annesiyle birlikte merdivenlerde öldüğünü söylediği birinci sınıf öğrencisi Adrina, ikinci sınıftaki Fatemeh ve aralarında alfabeyi öğrettiği altıncı sınıf öğrencilerinin de bulunduğu daha birçok çocuk…Okul müdürü, müdür yardımcısı, beden eğitimi öğretmeni ve Kur'an öğretmeni de hayatını kaybedenler arasındaydı.'Oğlumu bulun'Saldırıdan birkaç dakika sonra acil yardım ekipleri olay yerine ulaşmaya başladı.İran Kızılayında görev yapan Reza Beşarati, olay yerine ulaşan ilk kurtarma görevlileri arasında olduğunu söylüyor. Çocuklarını bulmak için çaresizce okula koşan aileler nedeniyle çevredeki yolların araçlarla dolduğunu anlatıyor.Minab küçük bir kent. Reza, kalabalığın arasından geçip enkaza ulaştığında tanıdığı insanları, hatta kendi akrabalarından bazılarını gördüğünü söylüyor."Belki hayatta kalan biri vardır diye insanları aramaya başladık. Ama ne yazık ki kimse hayatta değildi."

Reza, hayatını kaybedenlerin bedenlerinin korkunç biçimde parçalandığını anlatıyor: "Bazen yalnızca bir el, bazen yalnızca bir bacak buluyorduk… Kimsenin bedeni bütün değildi."Birçok ailenin çocuklarını ayakkabılarından ya da kıyafetlerinden teşhis ettiğini de ekliyor.Reza'nın akrabalarından biri, arama sırasında "Ne olur çocuğumu, oğlumu bulun" diye yalvarıyormuş."Ona oğlunun hayatta olmadığını söyleyemedim. Hepimiz yalnızca ağlıyorduk."Reza, çöken binada arama yaparken gördüğü manzaraları zihninden çıkaramadığını söylüyor: "Birkaç gün uyuyamadım. Gözlerimi kapattığımda, burada gördüklerim aklıma geliyor."Saldırı soruşturuluyorSaldırının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladığında ABD Başkanı Donald Trump, herhangi bir kanıt sunmadan önce İran'ı suçladı.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun olayı soruşturduğunu ve ABD güçlerinin "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığını" söyledi. Daha sonra, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı dışından bir subayın yöneteceği daha üst düzey bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Trump yönetimi soruşturmanın bulgularını hala kamuoyuyla paylaşmadı.Birçok Amerikan medya kuruluşu, ABD ordusunun soruşturması hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberlerinde, ilk bulguların okulun askeri bir tesisin parçası olarak değerlendirilmesine ABD Savunma İstihbarat Teşkilatının sağladığı güncelliğini yitirmiş verilerin yol açmış olabileceğini gösterdiğini bildirdi.

Uzmanların yaptığı video analizleri, okulun yanındaki Devrim Muhafızları yerleşkesinin hassas güdümlü bir Tomahawk füzesiyle vurulduğunu gösteriyor. Bu, ne İsrail'in ne de İran'ın sahip olduğu bilinen bir seyir füzesi türü.Uydu görüntüleri okulun ve yerleşkedeki birkaç binanın vurulduğunu gösterirken, doğrulanmış videolar da bölgenin art arda düzenlenen saldırılarla hedef alındığını ortaya koydu. ABD ordusunun haritaları da o sırada Minab dahil İran'ın güneyinde Amerikan operasyonları yürütüldüğünü doğruluyor.Geçmiş yıllara ait uydu görüntüleri, okulun bulunduğu alanın daha önce Devrim Muhafızları yerleşkesinin parçası olduğunu gösteriyor. Ancak alan, 2016'dan bu yana duvarlarla yerleşkeden ayrılmış durumda ve kendine ait girişleri ve bahçeleri bulunuyor.Ayrıca buranın okul olduğunu gösteren bilgiler internette kamuya açıktı. Okulun kız ve erkek bölümlerine ait internet sitelerinin saldırıdan önceki aylarda arşivlenen görüntülerinde, okulun adresi de yer alıyordu.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının başındaki isim, Mayıs ayında bir Kongre komitesine yaptığı açıklamada ayrıntı vermeden, okulun "Devrim Muhafızlarına ait faal bir seyir füzesi üssünde" bulunması nedeniyle soruşturmanın "karmaşık" olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiayı "temelsiz bir uydurma" olarak nitelendirdi.Devrim Muhafızları, kapsamlı askeri, güvenlik ve ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra bazı toplum ve sağlık tesislerini de işletiyor. Bölge sakinleri BBC Farsça Servisi'ne, bu alanın daha önce Devrim Muhafızlarına bağlı bir deniz tugayının üssü olarak kullanıldığını, ancak askeri kullanımının birkaç yıl önce sona erdiğine inandıklarını söyledi. Fotoğraflar, yerleşkedeki binalar arasında bir klinik ve oto yıkama tesisinin de bulunduğunu gösteriyor.BBC, yorum almak üzere ABD Savunma Bakanlığı ve ABD ordusuyla iletişime geçti. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve paylaşılacak yeni bir gelişme olmadığını söyledi.'Çoraplarından teşhis edildi'Yıkılan okuldan kısa bir araç yolculuğu mesafesinde, öğrencilerin ve öğretmenlerin çoğunun defnedildiği mezarlık bulunuyor.Aileler her akşam mezarların başında toplanıyor. Anneler çocuklarının fotoğraflarının üzerindeki tozu siliyor. Anne ve babalar, hava karardıktan sonra da uzun süre mezarların başında oturup dua ediyor.Etraflarında çocuklar, yaşamları yarıda kalan kardeşlerinin mezar taşları arasında oynuyor.

Masoumeh Mehran Shekhabadi, dokuz yaşındaki kızı Setayesh'in mezarını her gün ziyaret ediyor ve çoğu zaman gecenin ilerleyen saatlerine kadar burada kalıyor.Saldırının ardından okula koşan velilerden biri de oydu. Sesi titreyerek anlatıyor: "Ortada okul yoktu. Yalnızca duman, çocukların saçları, bir tarafta bir el, diğer tarafta bir ayak vardı. Parçalara ayrılmışlardı."Masoumeh sözlerini şöyle sürdürüyor: "Yalnızca Setayesh'e değil, bütün çocuklara seslenip durdum: 'Çocuklar, neredesiniz?'"Masoumeh, Setayesh'in ailesine ölüm haberinin ancak ertesi sabahın ilk saatlerinde doğrulandığını söylüyor. Kendisine defalarca kızının hangi renk çorap giydiğinin sorulduğunu, krem rengi olduğu yanıtını verdiğini hatırlıyor. Setayesh'in kimliği çoraplarından tespit edilmiş.Annesinin anlattığına göre dokuz yaşındaki Setayesh öğretmen olmak istiyordu: "Oyuncak bebeklerini koltuğa dizer ve 'Ben sizin öğretmeninizim. Artık ilkokuldayım, dolayısıyla öğretmenim' derdi."Buradaki birçok ebeveyn için olduğu gibi Masoumeh'nin yaşadığı yas da öfkeyle iç içe geçmiş durumda."Bu çocukların kanı yerde kalmasın diye Trump yok olup gitsin" diyor.

'Okula öğrenmeye gitmişlerdi'İran hükümeti, konuşmalarda, uluslararası platformlarda ve devlet medyasının yayınlarında Minab'dan defalarca söz etti. Hatta müzakerecileri taşıyan bir uçağa, yetkililerin daha önce açıkladığı can kaybı sayısına atıfla "Minab-168" adı verildi.Saldırı, İslam Cumhuriyeti yönetimine Washington'ın askeri harekatını anlatma biçimine karşı güçlü bir söylem sunuyor.

Savaş İranlıları ikiye böldü. Hükümetin muhalifleri gözaltına alma geçmişine ve art arda yaşanan protesto dalgalarında ölümcül güç kullanmasına öfkeli bazı kişiler, hava saldırıları başladığında bunu kutladı. Dışarıdan uygulanacak askeri baskının sonunda rejimi zayıflatacağını, hatta devireceğini umuyorlardı. Hükümet karşıtlarından bazıları BBC'ye, Minab'daki saldırıyı büyük bir darbe olarak gördüklerini söyledi. Saldırı, yalnızca belirli hedefleri hassas biçimde vuran, sivillerin zarar görmediği bir savaş düşüncesinin savunulmasını imkansız hale getirdi. Aynı zamanda yetkililere, kendilerini yabancı saldırılara karşı İran halkının savunucuları olarak sunma fırsatı verdi.Amaineh, Minab'daki mezarlığı ziyaret ederek eski öğrencilerinin mezarları arasında yürüyor.Yakındaki anma duvarında, o cumartesi sabahı evlerinden çıkıp bir daha dönemeyen çocukların, okul çalışanlarının ve velilerin yüzleri yer alıyor.Setayesh'in annesi hala küçük kızının mezarının başında oturuyor."Bu çocukların suçu neydi? Silah mı taşıyorlardı? Yanlarında bir kalem, bir kitap, bir defter ve bir okul çantası vardı. Silahları yoktu… Okula öğrenmeye gitmişlerdi."Jasmin Dyer bu habere katkıda bulundu.Nawal Al-Maghafi, hazırladığı hiçbir içeriğin BBC Farsça Servisinde kullanılmaması koşuluyla İran'dan bildiriyor. Bu kısıtlamalar, İran'da faaliyet gösteren bütün uluslararası medya kuruluşları için geçerli.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .