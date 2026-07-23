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Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm

Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm
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UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland'ı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç sonunda konuştu. Farkı artıramadıkları için üzgün olduğunu belirten başarılı hoca, "Daha fazla gol atabilirdik, daha fazla şans yaratabilirdik, tek gol attığımız için üzgünüm. Ceza sahası dışından daha fazla şut deneyebilirdik. Şu anda en yüksek seviyemizde değiliz'' dedi.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland'ı konuk ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

''ATMOSFER GERÇEKTEN ÇOK İYİYDİ''

Italiano, stadyum atmosferini överek, "Atmosfer gerçekten çok iyiydi. Bu stadyumda oynamak oyuncuları itiyor, müthiş bir his veriyor. Oyunculara 'Keşke ben de oynayabilsem' dedim" ifadelerini kullandı.

''POZİTİF BİR GECE''

Maça iyi başladıklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, "Maça iyi başladık. İlk yarıda onları çok zorladık. İkinci yarıda daha fazla kapandılar ama çok fazla gol şansı yakaladık. Bir şansları vardı, Alex'in çok iyi bir kurtarışı oldu. Çok pozitif bir gece geçirdik. Şimdi rövanş maçının hazırlıklarına başlayacağız."

''DAHA GELİŞMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR''

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Böyle kapalı takımlara karşı daha iyi oynayabilirdik. 10 kişi rakibe karşı oynadık, daha iyi oynayabilirdik. İleride bunları otomatik hale getireceğimizi düşünüyorum. Daha fazla ceza sahasına girmemiz, şans üretmemiz gerekiyor. Pozitif bir geceydi. Oyuncuları tebrik ediyorum. Daha gelişmemiz gereken şeyler var. 20 gün çalıştığımızı göz önüne alırsak bence iyiydi." değerlendirmesini yaptı. 

''DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK''

Daha fazla gol atabileceklerini belirten Italiano, tek gol atmalarından üzüntü duyduğunu ifade ederek "Daha fazla gol atabilirdik, daha fazla şans yaratabilirdik, tek gol attığımız için üzgünüm. Ceza sahası dışından daha fazla şut deneyebilirdik. Şu anda en yüksek seviyemizde değiliz, bu bir gerçek. 20 gündür çalışıyoruz, bu yüzden bana umut veriyor. Fiziksel olarak da daha iyi olacağız." dedi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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