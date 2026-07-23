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Beşiktaş'ı ipten alan adam: Nübel

Beşiktaş'ı ipten alan adam: Nübel
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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Beşiktaş, sahasında Midtjylland'ı 1-0 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı. Yeni transfer Alexander Nübel'in son dakikalardaki kritik kurtarışı takımına galibiyeti getirdi.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında Midtjylland’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

NUBEL'DEN MAÇ KAZANDIRAN KURTARIŞ

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden kaleci Alexander Nübel, 79. dakikada kritik bir kurtarışa imza attı. Maç boyunca pozisyon bulmakta zorlanan Midtjylland'da ceza sahası içinde Billing'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu Alman kaleci, zamanında çıkıp açıyı da iyi kapatarak topu kornere çelmeyi başardı ve net golü önledi.

Görüntü: S Sport

''ÖNEMLİ BİR KURTARIŞTI''

Kurtarışı hakkında konuşan Alman kaleci Alexander Nübel: "Önemli bir kurtarıştı. Rakibimiz gol atsaydı orada, galibiyet golünü bulmamız zor olabilirdi çünkü rakip derinde savunma yapıyordu. Takım olarak iyi savunma yaptık. Sadece bir pozisyon verdik."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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