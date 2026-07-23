Haberler

Nevşehir'de Benzinden Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Benzinden Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Sulusaray beldesinde, evinin kömürlük kısmında benzinle uğraşan 22 yaşındaki Osman Güven, çıkan yangında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'de evlerinin kömürlük kısmında benzinle uğraşan Osman Güven (22), çıkan yangında ağır yaralı olarak sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Sulusaray beldesinde meydana geldi. Osman Güven babasının evinin kömürlük kısmında benzinle uğraştığı sırada henüz bilinmeyen sebepten benzinin alev aldı. Güven'in alevler arasında kaldığı gören çevredeki vatandaşlar alevleri söndürürken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Osman Güven, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var

Son operasyonda 20 tutuklama! İçlerinde CHP'li belediye başkanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor
Çorlu'da patlamadan son anda kaçış

Saniyeler içinde facia yaşandı
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa

Salah paylaşımı sonrası istifa!
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti

Fenerbahçe'nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"