CHP'de İzmir ve Aydın'da toplu istifalar: 7 ilçe başkanı ve Aydın il yönetimi partiden ayrıldı

(İZMİR) - CHP'de disiplin süreci ve görevden almaların ardından İzmir'de yedi ilçe başkanı ile yönetim kurulları partiden istifa ettiklerini açıkladı. Benzer bir gelişme Aydın'da da yaşandı. Görevden alınan İl Başkanı Hikmet Saatçı ve beraberindeki yönetim de CHP üyeliğinden ayrıldıklarını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) son günlerde yaşanan disiplin süreçleri ve görev değişikliklerinin ardından İzmir ve Aydın'da dikkat çeken istifa kararları alındı. İzmir'de kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen altı ilçe başkanı, düzenledikleri basın açıklamalarıyla CHP üyeliği ve görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Aydın'da ise görevden alınan İl Başkanı Hikmet Saatçı ve il yönetimi de benzer yönde karar aldı.

CHP İzmir İl Yönetim Kurulu tarafından Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı, Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun ve Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu'nun kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.

İZMİR'DE 7 İLÇE BAŞKANI İSTİFALARINI AÇIKLADI

Disiplin sürecinin ardından altı ilçe başkanı, ilçe binaları önünde yaptıkları açıklamalarla CHP üyeliğinden ve yürüttükleri görevlerden istifa ettiklerini duyurdu. Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, disipline sevk edildiklerini sosyal medya üzerinden öğrendiklerini belirterek, alınan kararın fiilen ihraç anlamına geldiğini savundu. Bu nedenle istifa kararı aldıklarını ifade etti. Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ise ilçe yönetimiyle birlikte toplu istifa kararı aldıklarını belirterek, il başkanlığının aldığı kararı kabul etmediklerini söyledi. Görevden alınan Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, yönetim kurulundaki 21 kişiden 19'unun kendisiyle birlikte CHP üyeliğinden ve parti görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Durgun, yaptıkları açıklamada alınan ihraç kararını tanımadıklarını belirterek, mücadelelerini farklı bir zeminde sürdüreceklerini ifade etti. Halktan kopuk bir siyasetin başarıya ulaşamayacağını savunan Durgun, demokrasi, hukuk devleti ve adalet vurgusu yaptı. Özgür Özel'in ortaya koyduğu değişim anlayışına destek vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Durgun, istifalarının siyasi mücadeleden çekilmek anlamına gelmediğini söyledi.

CHP Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı ile Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu da ilçe yönetimleri, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte yaptıkları ortak açıklamada, CHP üyeliğinden ve üstlendikleri tüm görevlerden istifa ettiklerini duyurdu. Ortak açıklamada, demokrasi, hukuk devleti ve halkın iktidarı hedefi doğrultusundaki mücadeleyi sürdürecekleri belirtilirken, Genel Başkan Özgür Özel'in başlattığı değişim sürecine destek vermeye devam edecekleri ifade edildi. Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar ise yaptığı açıklamada görev süresi boyunca partinin üye sayısını artırmak için yoğun emek verdiklerini belirterek, yaşanan sürecin CHP açısından önemli bir kırılma olduğunu ifade etti. Akar, taleplerinin karşılık bulmadığını belirterek CHP üyeliğinden ve ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Açıklamasında, kendisini ve çalışma arkadaşlarını her zaman CHP'li olarak görmeye devam edeceklerini de dile getirdi.

Öte yandan CHP Menemen örgütü de toplu olarak istifa etti. İlçe başkanı Hüseyin Özbek, yöneticiler ve 13 meclis üyesinin 12'si partilerinden istifa etti.

CHP AYDIN İL BAŞKANLIĞI'NDAN TOPLU İSTİFA

CHP Aydın İl Başkanlığı'nda da toplu istifa kararı alındı. İstifaların ardından il binası önünde bir açıklama yapan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı "Kalanlar arkada kalsın, biz yürüyoruz. Biz iktidarın piyonlarıyla değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında yürüyen yol arkadaşlarımız ile iktidar yolunda yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Aydın İl Başkanlığı görevinden alınan Hikmet Saatçı şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarımızı verdiğimiz, alın teri akıttığımız baba ocağımız; ne yazık ki adaletsizliğe, usulsüzlüğe ve iktidara teslim olmuş ve mutlak butlanla hükmünü yitirmiştir. Bugün, üzerimize çöken mutlak sultanın pervasız zihniyeti tarafından görevden alınmış, binlerce üyemizin iradesi yok sayılmış olabilir. Hukuksuzluğun kitabını kendi elleri ile yazmış, kendilerine devşirdikleri bir koltuk bir bina ile particilik oynayabilirler. Çapsızlarla kol kola girip milletin istikbalini kendi şahsi emellerine alet etmek için hain planlar içinde olabilirler. Ancak ne olursa olsun! Ellerinden geleni ardına koymasınlar! Bizler hiç bir zorluk karşısında geri adım atmadık, atmayacağız. Bizler hiç bir zorluğa boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Bizler hiç bir zorluğa teslim olmadık, olmayacağız. Hiç kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın. Bu iş birlikçileri, bu kanun tanımaz zihniyeti Ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği geldikleri gibi göndereceğiz, göndereceğiz, göndereceğiz. Değerli yol arkadaşlarım; Bakın bir birinizin gözlerinin içine, komşunuza, eşinize dostunuza iyi bakın. Dinleyin sokağın sesini, esnafın, emeklinin, çiftçinin, gencin kadının sesine kulak verin. Baktığınız gözler, duyduğunuz sözler bize mücadele diye haykırıyor, bizlere artık çok daha zor ama sonu iktidar olacak bu mücadele ruhunu çağırıyor. ve bugün ve bugünden sonra artık o mücadele ruhumuzu Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde yükselen yeni bir yolda değişim dalgasıyla buluşturuyoruz. Bir ülkenin kaderini, bir milletin geleceğini ve hak edilmiş halkın iktidarını söke söke almak için yeni bir yolda buluşuyoruz. Bizler milletimizin 344 bin oyunu alarak seçilen ve sonrasında korkuyla kaçanlardan değil, o milletin talebi, umudu ve sesini dinleyerek milletle beraber yol yürüyenleriz. Bugün, yepyeni ve daha güçlü bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, iktidar yürüyüşümüzden tek bir adım bile geri atmayacağız. Çıktığımız bu yolculuk bir kopuş değil; değişime olan inancımızın devamıdır. ve bu yolculuk bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bugün CHP veda ediyoruz. Bugün CHP istifa ediyoruz. Butlan tüccarlarına, bir avuç azınlığa, milletin talebini değil kendi menfaatlerini öne koyanlara burayı bırakıyoruz. ve buradan bir çağrı yapıyoruz! Gelin bir olalım, birlikte olalım. Millete rağmen değil, Millette beraber seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel liderliğinde bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıralım. ve genel başkanımız Özgür özelin de dediği gibi Hedefimiz nettir, pusulamız millettir. Meselemiz memleket, mücadelemiz hürriyettir. İktidar iktidar iktidar."

Öte yandan CHP Aydın İl Başkanlığı binasına CHP Aydın Gençlik Kolları tarafından 'ÖÇP' (Özlem Çerçioğlu Partisi) pankartı asıldı.

Kaynak: ANKA