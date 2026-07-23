Süper Lig ekibi, Galatasaray paylaşımı yapan genç futbolcuyu takımdan gönderdi

Konyaspor U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki stoper Egehan Şensoy'un sosyal medya hesabından yaptığı Galatasaray paylaşımı sonrası kulüple yolları ayrıldı.

GALATASARAY PAYLAŞIMI SONUNU GETİRDİ

Konyaspor altyapısında gösterdiği performansla dikkat çeken ve A takıma yükselmesi beklenen 17 yaşındaki genç stoper Egehan Şensoy'un kulüpteki geleceği, sosyal medyada yaptığı tek bir paylaşımla sona erdi. Bu sezon U19 liginde 20 resmi maça çıkan ve 2 gol kaydeden genç yetenek, kişisel sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait Galatasaray formalı bir fotoğrafını paylaştı. Görselin altına "Hayal kurardık telli duvaklı" notunu düşen Şensoy, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımın ardından harekete geçen Konyaspor camiası, yapılan paylaşımın kulübün temsil ettiği değerlerle bağdaşmadığını belirterek 17 yaşındaki Egehan Şensoy’un sözleşmesini feshetti.

İşte Konyaspor'un o açıklaması:

''Son günlerde futbolcumuz Egehan Şensoy hakkında kamuoyuna yansıyan paylaşımlar ve bu paylaşımların ardından oluşan hassasiyet, kulübümüz tarafından titizlikle değerlendirilmiştir.

Konyaspor Futbol Akademisi olarak; sporun birleştirici gücüne, saygıya, fair play ruhuna, toplumsal sorumluluğa ve kulübümüzün köklü değerlerine bağlılığı esas almaktayız. Bu anlayış doğrultusunda, kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkate alınmış ve söz konusu durumun kulübümüzün temsil ettiği değerlerle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır.

Bu nedenle, futbolcumuz Egehan Şensoy ile Konyaspor Futbol Akademisi arasındaki ilişki sonlandırılmıştır.

Konyaspor Futbol Akademisi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnızca sportif başarıya değil; karakteri, disiplini, ahlaki sorumluluğu ve örnek sporcu kimliğini önceleyen yaklaşımını kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''