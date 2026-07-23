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Kimse bu kadarını beklemiyordu! Oulai ilk maçında yaptıklarıyla görenleri şoke etti

Kimse bu kadarını beklemiyordu! Oulai ilk maçında yaptıklarıyla görenleri şoke etti
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Fiorentina'nın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Christ Oulai, İtalyan ekibiyle ilk maçına çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu performansıyla Fiorentina taraftarını kendine hayran bıraktı.

Trabzonspor’dan toplamda 30 milyon euroyu bulabilecek bir bonservis bedeliyle İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olan Christ Oulai, yeni takımıyla ilk sınavına çıktı. Fildişi Sahilli genç yetenek, gösterdiği performansla İtalyan futbolseverleri kendine hayran bıraktı.

İLK MAÇINDA TAM NOT ALDI

Fiorentina'nın Gubbio ile oynadığı ve 45. dakikada Gudmundsson'un penaltı golüyle 1-0 kazandığı hazırlık karşılaşmasında sahaya çıkan 20 yaşındaki Oulai, sergilediği oyunla beklentilerin oldukça üzerine çıktı. Fildişi Sahilli futbolcunun sahadaki etkili performansı, mor-beyazlı taraftarlardan tam not aldı.

İTALYANLAR ÖVDÜ DE ÖVDÜ

Karşılaşmanın ardından İtalyan futbol kamuoyunda ve futbolseverler arasında Oulai rüzgarı esti. Fiorentina taraftarları genç yetenek için övgü dolu paylaşımlarda bulunurken, İtalyan kulübünün resmi sosyal medya hesapları da maç sonu görsellerinde Oulai’ye özel yer ayırdı. İtalya'daki ilk performansıyla adından söz ettiren Christ Oulai, yeni sezon öncesi şimdiden Fiorentina’nın en dikkat çeken isimlerinden biri olacağını kanıtladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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