Londra'da lüks otelde ölü bulunan Suudi Prensin kanında uyuşturucu kokteyli çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da lüks bir otel odasında hayatını kaybeden Suudi Prens Abdullah bin Fahad'ın otopsi ve toksikoloji raporu açıklandı. 29 yaşındaki prensin vücudunda ölümcül düzeyde uyuşturucu ve yüksek miktarda alkol tespit edildi.

Suudi kraliyet ailesinin üyesi 29 yaşındaki Prens Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi al Saud, 25 Kasım'da Londra'nın Kensington semtindeki Marriott Oteli'nde hayatını kaybetti. Geceliği 600 sterlin olan odasının banyo zemininde kat görevlisi tarafından hareketsiz halde bulunan genç prens, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

KANINDA YASAL SINIRIN 3 KATI ALKOL ÇIKTI

Londra İç Batı Bölgesi Adli Tıp Mahkemesi'nde görülen soruşturma duruşmasında prensin ölüm sebebiyle ilgili çarpıcı detaylar paylaşıldı. Yapılan toksikoloji testlerinde, Prens Abdullah'ın kanındaki alkol oranının 100 mililitrede 222 miligram olduğu belirlendi. Bu miktarın, İngiltere'deki yasal alkollü araç kullanma sınırının neredeyse üç katı olduğu ve tek başına komaya girmeye yol açabileceği kaydedildi.

İncelemelerde ayrıca prensin vücudunda ölümcül seviyede GHB (gama-hidroksibutirat) adlı uyuşturucu maddenin yanı sıra esrar kalıntıları ve Xanax dâhil olmak üzere çeşitli kaygı giderici ilaçlara rastlandı. Prens Abdullah'ın uyuşturucu ve alkol karışımı nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği kesinleşti.

BAĞIMLILIK TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

Mahkeme kayıtlarında, prensin ölümünden önce alkol ve Xanax bağımlılığıyla mücadele ettiği ifade edildi. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Londra’daki Priory Kliniği'nde arındırma tedavisi gören Prens Abdullah’ın psikiyatri uzmanı Dr. Victoria Chamorro, hastanın klinikten ayrılırken intihar riski taşımadığını ve tedavisini başarıyla tamamladığını belirtti.

İNTİHAR ŞÜPHESİ BULUNMUYOR

Beşinci kattaki odasında ölü bulunan prensin bir haftalık konaklama için 19 Kasım'da otele giriş yaptığı öğrenildi. Adli tabip yardımcısı Jean Harkin, elde edilen bulgular doğrultusunda prensin kendi hayatına son verme amacı taşıdığına dair herhangi bir delil bulunmadığını açıkladı. Çevresi tarafından "sessiz ve sevilen bir üye" olarak tanımlanan Suudi prensin ölümünün ardından ilk fotoğrafları da kamuoyuyla paylaşıldı.