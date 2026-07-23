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Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar; o anlar kamerada

Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar; o anlar kamerada
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MUĞLA'nın Ula ilçesinde sokakta kavga eden Ercan Göktaş (57) ile Çınar Agah Ersoy (19) birbirini bıçakla yaraladı. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Göktaş ile Çınar Agah Ersoy arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Göktaş ve Ersoy, birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göktaş ve Ersoy, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralıdan Göktaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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